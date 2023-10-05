05 октября 2023

Умерла директор курганского «Центра помощи детям» Ольга Мищенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная вопросам строительства и ремонта детских садов в 2019 году Курган, департамент образования, заставка на экране
Департамент образования сообщил о смерти директора «Центра помощи детям» Фото:

В Кургане в возрасте 45 лет умерла Ольга Владимировна Мищенко. Она руководила «Центром помощи детям». Информация об этом появилась в официальной группе департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Департамент образования и науки Курганской области с прискорбием сообщает, что на 46 году ушла из жизни Ольга Мищенко, которая отработала в системе образования более 20 лет и большую часть из них в Центре помощи детям. Департамент образования и науки Курганской области, Центр помощи детям выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Владимировны», — указано в посте властей.

Сообщается, что Мищенко была одним из авторов проекта «Шаг навстречу. Семья». По информации из поста, проект реализуется в 54 селах региона. Отмечается, что Ольга Владимировна награждена знаком отличия от министерства просвещения РФ «Отличник просвещения.

Умерла руководитель «Центра помощи детям» Ольга Мищенко
Умерла руководитель «Центра помощи детям» Ольга Мищенко
Фото:

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В Кургане в возрасте 45 лет умерла Ольга Владимировна Мищенко. Она руководила «Центром помощи детям». Информация об этом появилась в официальной группе департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «Департамент образования и науки Курганской области с прискорбием сообщает, что на 46 году ушла из жизни Ольга Мищенко, которая отработала в системе образования более 20 лет и большую часть из них в Центре помощи детям. Департамент образования и науки Курганской области, Центр помощи детям выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Владимировны», — указано в посте властей. Сообщается, что Мищенко была одним из авторов проекта «Шаг навстречу. Семья». По информации из поста, проект реализуется в 54 селах региона. Отмечается, что Ольга Владимировна награждена знаком отличия от министерства просвещения РФ «Отличник просвещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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