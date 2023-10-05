Умерла директор курганского «Центра помощи детям» Ольга Мищенко

06 октября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Департамент образования сообщил о смерти директора «Центра помощи детям» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в возрасте 45 лет умерла Ольга Владимировна Мищенко. Она руководила «Центром помощи детям». Информация об этом появилась в официальной группе департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «Департамент образования и науки Курганской области с прискорбием сообщает, что на 46 году ушла из жизни Ольга Мищенко, которая отработала в системе образования более 20 лет и большую часть из них в Центре помощи детям. Департамент образования и науки Курганской области, Центр помощи детям выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Владимировны», — указано в посте властей. Сообщается, что Мищенко была одним из авторов проекта «Шаг навстречу. Семья». По информации из поста, проект реализуется в 54 селах региона. Отмечается, что Ольга Владимировна награждена знаком отличия от министерства просвещения РФ «Отличник просвещения. Умерла руководитель «Центра помощи детям» Ольга Мищенко Фото: группа «Департамент образования и науки Курганской области» в соцсети «ВКонтакте»

В Кургане в возрасте 45 лет умерла Ольга Владимировна Мищенко. Она руководила «Центром помощи детям». Информация об этом появилась в официальной группе департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «Департамент образования и науки Курганской области с прискорбием сообщает, что на 46 году ушла из жизни Ольга Мищенко, которая отработала в системе образования более 20 лет и большую часть из них в Центре помощи детям. Департамент образования и науки Курганской области, Центр помощи детям выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Владимировны», — указано в посте властей. Сообщается, что Мищенко была одним из авторов проекта «Шаг навстречу. Семья». По информации из поста, проект реализуется в 54 селах региона. Отмечается, что Ольга Владимировна награждена знаком отличия от министерства просвещения РФ «Отличник просвещения.