В Екатеринбурге прощаются с пилотом, убитым во время угона МИ-8 на Украину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, прощание с военным, похороны военного
Пилот МИ-8 Хушбахт Турсунов погиб из-за сослуживца Максима Кузьминова, который угнал вертолет по заданию СБУ за 500 тысяч долларов Фото:

В уральской столице прощаются с пилотом Хушбахтом Турсуновым, который был убит во время угона МИ-8 на Украину. Церемония проходит в одном из залов прощания Чкаловского района в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU с места событий.

«На церемонию прибыла супруга с сыном погибшего штурмана. Также на прощание прибыл военком Чкаловского района Иван Канивец», — передает корреспондент издания.

Хушбахт Турсунов был убит во время угона МИ-8 на Украину предателем Максимом Кузьминовым. Военный был жителем Екатеринбурга. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Похоронят пилота на этнической родине в Таджикистане.

Ранее российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет МИ-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже он заявил, что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины. Вместе с ним на борту находились двое военнослужащих. Киев оценил предательство Кузьминова в 500 тысяч долларов.

Хушбахт Турсунов был патриотом России
Хушбахт Турсунов был патриотом России
Фото:
На прощание с военным пришла его семья и представитель Чкаловского военкомата
На прощание с военным пришла его семья и представитель Чкаловского военкомата
Фото:
Церемония проходит в зале прощания в Чкаловском районе
Церемония проходит в зале прощания в Чкаловском районе
Фото:

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В уральской столице прощаются с пилотом Хушбахтом Турсуновым, который был убит во время угона МИ-8 на Украину. Церемония проходит в одном из залов прощания Чкаловского района в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU с места событий. «На церемонию прибыла супруга с сыном погибшего штурмана. Также на прощание прибыл военком Чкаловского района Иван Канивец», — передает корреспондент издания. Хушбахт Турсунов был убит во время угона МИ-8 на Украину предателем Максимом Кузьминовым. Военный был жителем Екатеринбурга. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Похоронят пилота на этнической родине в Таджикистане. Ранее российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет МИ-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже он заявил, что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины. Вместе с ним на борту находились двое военнослужащих. Киев оценил предательство Кузьминова в 500 тысяч долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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