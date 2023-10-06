В уральской столице прощаются с пилотом Хушбахтом Турсуновым, который был убит во время угона МИ-8 на Украину. Церемония проходит в одном из залов прощания Чкаловского района в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU с места событий.
«На церемонию прибыла супруга с сыном погибшего штурмана. Также на прощание прибыл военком Чкаловского района Иван Канивец», — передает корреспондент издания.
Ранее российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет МИ-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже он заявил, что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины. Вместе с ним на борту находились двое военнослужащих. Киев оценил предательство Кузьминова в 500 тысяч долларов.
Хушбахт Турсунов был патриотом России
Фото: URA.RU
На прощание с военным пришла его семья и представитель Чкаловского военкомата
Фото: URA.RU
Церемония проходит в зале прощания в Чкаловском районе
В уральской столице прощаются с пилотом Хушбахтом Турсуновым, который был убит во время угона МИ-8 на Украину. Церемония проходит в одном из залов прощания Чкаловского района в Екатеринбурге, передает журналист URA.RU с места событий. «На церемонию прибыла супруга с сыном погибшего штурмана. Также на прощание прибыл военком Чкаловского района Иван Канивец», — передает корреспондент издания. Хушбахт Турсунов был убит во время угона МИ-8 на Украину предателем Максимом Кузьминовым. Военный был жителем Екатеринбурга. По воспоминаниям товарищей, Хушбахт был настоящим патриотом России, хотя родился в Таджикистане. Похоронят пилота на этнической родине в Таджикистане. Ранее российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет МИ-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже он заявил, что угнал транспорт для Вооруженных сил Украины. Вместе с ним на борту находились двое военнослужащих. Киев оценил предательство Кузьминова в 500 тысяч долларов.