Екатеринбурженка вылетела из конкурса «Мисс Россия 2023»

Девушка из Екатеринбурга Алена Харланова не прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия 2023». Об этом стало известно в ходе прямой трансляции конкурса, которая проходила в соцсети.
Алена Харланова вылетела в финале, в котором из 50 участниц в дальнейший этап прошли только 10, следует из эфира, проходившего в сообществе «Мисс Россия» в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбурженка вошла в двадцатку лучших участниц, однако дальше пройти не смогла.
Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Алена Харланова выпускница Югорского госуниверситета, проживающая в Екатеринбурге. Перед конкурсом участница рассказывала о себе, что она искренняя, простая и открытая девушка.
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