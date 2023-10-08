Екатеринбурженка вылетела из конкурса «Мисс Россия 2023» 09 октября 2023 в 01:55 Размер текста - 17 + В суперфинале за звание «Мисс Россия 2023» сразятся оставшиеся 10 девушек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девушка из Екатеринбурга Алена Харланова не прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия 2023». Об этом стало известно в ходе прямой трансляции конкурса, которая проходила в соцсети. Алена Харланова вылетела в финале, в котором из 50 участниц в дальнейший этап прошли только 10, следует из эфира, проходившего в сообществе «Мисс Россия» в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбурженка вошла в двадцатку лучших участниц, однако дальше пройти не смогла. Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Алена Харланова выпускница Югорского госуниверситета, проживающая в Екатеринбурге. Перед конкурсом участница рассказывала о себе, что она искренняя, простая и открытая девушка. Девушка из Екатеринбурга Алена Харланова не прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия 2023». Об этом стало известно в ходе прямой трансляции конкурса, которая проходила в соцсети. Алена Харланова вылетела в финале, в котором из 50 участниц в дальнейший этап прошли только 10, следует из эфира, проходившего в сообществе «Мисс Россия» в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбурженка вошла в двадцатку лучших участниц, однако дальше пройти не смогла. Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Алена Харланова выпускница Югорского госуниверситета, проживающая в Екатеринбурге. Перед конкурсом участница рассказывала о себе, что она искренняя, простая и открытая девушка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям