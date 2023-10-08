08 октября 2023

Екатеринбурженка вылетела из конкурса «Мисс Россия 2023»

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Мисс Екатеринбург - 2018 , корона
В суперфинале за звание «Мисс Россия 2023» сразятся оставшиеся 10 девушек Фото:

Девушка из Екатеринбурга Алена Харланова не прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия 2023». Об этом стало известно в ходе прямой трансляции конкурса, которая проходила в соцсети.

Алена Харланова вылетела в финале, в котором из 50 участниц в дальнейший этап прошли только 10, следует из эфира, проходившего в сообществе «Мисс Россия» в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбурженка вошла в двадцатку лучших участниц, однако дальше пройти не смогла.

Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Алена Харланова выпускница Югорского госуниверситета, проживающая в Екатеринбурге. Перед конкурсом участница рассказывала о себе, что она искренняя, простая и открытая девушка.

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Девушка из Екатеринбурга Алена Харланова не прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия 2023». Об этом стало известно в ходе прямой трансляции конкурса, которая проходила в соцсети. Алена Харланова вылетела в финале, в котором из 50 участниц в дальнейший этап прошли только 10, следует из эфира, проходившего в сообществе «Мисс Россия» в соцсети «ВКонтакте». Екатеринбурженка вошла в двадцатку лучших участниц, однако дальше пройти не смогла. Национальный конкурс «Мисс Россия» является крупнейшим проектом страны в сфере красоты. Он проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Алена Харланова выпускница Югорского госуниверситета, проживающая в Екатеринбурге. Перед конкурсом участница рассказывала о себе, что она искренняя, простая и открытая девушка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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