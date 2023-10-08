Дети из ЯНАО получат три миллиона рублей от фонда Путина. Фото

Якушев сообщил о победителях президентского конкурса из ЯНАО

09 октября 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев сообщил о победителе грантового конкурса из ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школьники из Салехарда и Лабытнанги выиграли грант от президентского фонда культурных инициатив на реализацию межнационального проекта. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО на официальном сайте. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта», — прокомментировал Владимир Якушев результаты конкурса, опубликованные на официальном сайте президентского фонда культурных инициатив. Проект «Самый дружный интеркласс» будет реализовываться в школах Салехарда, Лабытнанги и Волновахского района. Он направлен на укрепление связей между людьми разных национальностей, позволяет усваивать информацию о культуре и традициях народов России в формате творческого конкурсного испытания. На реализацию проекта планируется потратить около шести миллионов рублей, где почти три миллиона проект-победитель получил в виде гранта от президентского фонда, еще столько же будет выделено на условиях софинансирования. Целевая аудитория проекта — учащиеся 5-10 классов. Ямальский проект получит почти три миллиона рублей от президентского фонда культурных инициатив Фото: сайт полпреда в УрФО — http://uralfo.gov.ru/press/events/6169/

Школьники из Салехарда и Лабытнанги выиграли грант от президентского фонда культурных инициатив на реализацию межнационального проекта. Об этом сообщает пресс-служба полпредства УрФО на официальном сайте. «Участие в грантовых конкурсах — это не только способ получить финансовую поддержку идеи. Это еще и стимул для детальной проработки проекта», — прокомментировал Владимир Якушев результаты конкурса, опубликованные на официальном сайте президентского фонда культурных инициатив. Проект «Самый дружный интеркласс» будет реализовываться в школах Салехарда, Лабытнанги и Волновахского района. Он направлен на укрепление связей между людьми разных национальностей, позволяет усваивать информацию о культуре и традициях народов России в формате творческого конкурсного испытания. На реализацию проекта планируется потратить около шести миллионов рублей, где почти три миллиона проект-победитель получил в виде гранта от президентского фонда, еще столько же будет выделено на условиях софинансирования. Целевая аудитория проекта — учащиеся 5-10 классов.