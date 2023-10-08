Курган получил миллионы в виде грантов Президентского фонда

09 октября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

1,7 млн рублей получил театральный коллектив «Жар-птица» на спектакль о герое СВО из Курганской области Фото: Алексей Гущин © URA.RU Три курганских проекта получили гранты общей суммой 3,3 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «В Курганской области на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив поставят спектакль о герое СВО из Катайского округа. Всего по итогам конкурса в число победителей вошли три проекта от нашего региона. Общая сумма грантовой поддержки составила 3,3 млн рублей», — сообщает правительство региона. Ведомством уточняется, что самый большой грант — 1,7 млн рублей получил спектакль «Наши: во имя жизни» образцового театрального коллектива «Жар-птица». В основе спектакля лежит история жизни героически погибшего в ходе СВО Федора Климова, рожденного в многодетной семье священника в Катайском округе. Климов проходил военную службу по контракту, писал стихи прямо на передовой и был награжден орденом Мужества посмертно. Другой проект — «Зауралье: связь времен» получил 1,1 млн рублей, уточнятся правительством. Его подготовили в Курганской Епархии. В рамках проекта будет снят цикл документальных фильмов о выдающихся курганцах и истории области — святом Далмате Исетском, изобретателе радио Александре Попове, скульпторе Иване Шадре, селе Батурино и его уроженце — основателе Русской Палестины на Святой Земле архимандрите Антонине (Капустине), выдающемся враче и ученом Якове Витебском, казаках и участниках СВО Звериноголовского округа. Также, уточняет правительство Курганской области, около 500 тысяч рублей получил театр-студия «Контекст». Театр планирует поставить спектакль «Тимур и его команда» по повести Аркадия Гайдая и показать его курганским школьникам. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники не стали исправлять допущенные нарушения при проведении конкурсных процедур для получения 11,5 млн рублей из Фонда президентских грантов. После устранения ошибок потребовалось бы проведение нового конкурса «с нуля», по словам представителя фонда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три курганских проекта получили гранты общей суммой 3,3 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщается в telegram-канале правительства Курганской области. «В Курганской области на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив поставят спектакль о герое СВО из Катайского округа. Всего по итогам конкурса в число победителей вошли три проекта от нашего региона. Общая сумма грантовой поддержки составила 3,3 млн рублей», — сообщает правительство региона. Ведомством уточняется, что самый большой грант — 1,7 млн рублей получил спектакль «Наши: во имя жизни» образцового театрального коллектива «Жар-птица». В основе спектакля лежит история жизни героически погибшего в ходе СВО Федора Климова, рожденного в многодетной семье священника в Катайском округе. Климов проходил военную службу по контракту, писал стихи прямо на передовой и был награжден орденом Мужества посмертно. Другой проект — «Зауралье: связь времен» получил 1,1 млн рублей, уточнятся правительством. Его подготовили в Курганской Епархии. В рамках проекта будет снят цикл документальных фильмов о выдающихся курганцах и истории области — святом Далмате Исетском, изобретателе радио Александре Попове, скульпторе Иване Шадре, селе Батурино и его уроженце — основателе Русской Палестины на Святой Земле архимандрите Антонине (Капустине), выдающемся враче и ученом Якове Витебском, казаках и участниках СВО Звериноголовского округа. Также, уточняет правительство Курганской области, около 500 тысяч рублей получил театр-студия «Контекст». Театр планирует поставить спектакль «Тимур и его команда» по повести Аркадия Гайдая и показать его курганским школьникам. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники не стали исправлять допущенные нарушения при проведении конкурсных процедур для получения 11,5 млн рублей из Фонда президентских грантов. После устранения ошибок потребовалось бы проведение нового конкурса «с нуля», по словам представителя фонда.