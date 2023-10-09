Челябинский губернатор Текслер анонсировал строительство больницы в Миньяре

09 октября 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Строительство больницы в Миньяре начнется в следующем году, рассказал Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Миньяр Ашинского района (Челябинская область) построят новую больницу, где будет детская и взрослая поликлиника. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Алексей Текслер, который находится в трехдневной поездке по горнозаводской зоне. «Миньяр. Обращений отсюда было больше всего. Много жалоб на медицину. Принято решение — начнем здесь строительство новой больницы, где будут детская и взрослая поликлиника», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Строительство объекта начнется в следующем году. Единственную в Миньяре больницу закрыли в конце июня. Здание не соответствовало пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Пациентам предлагали пользоваться дневным стационаром в поликлинике или получать необходимые медицинские услуги за пределами города. Для этого был организован транспорт для подвоза людей в больницы Аши, Сима и в центр Миньяра. Узкие специалисты Челябинской областной клинической больницы выезжали в Миньяр, где проводили диспансеризацию и, при необходимости, направляли пациентов на госпитализацию в Челябинск. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своих соцсетях сообщил о трехдневной поездке по горнозаводской зоне региона. Текслер планировал посетить Ашу, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Иваноск и Усть-Катав. 9 октября губернатору в Ашинском районе на горнолыжном курорте «Аджигардак» показали проект терм и СПА-комплекса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Миньяр Ашинского района (Челябинская область) построят новую больницу, где будет детская и взрослая поликлиника. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Алексей Текслер, который находится в трехдневной поездке по горнозаводской зоне. «Миньяр. Обращений отсюда было больше всего. Много жалоб на медицину. Принято решение — начнем здесь строительство новой больницы, где будут детская и взрослая поликлиника», — написал Алексей Текслер в своем telegram-канале. Строительство объекта начнется в следующем году. Единственную в Миньяре больницу закрыли в конце июня. Здание не соответствовало пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Пациентам предлагали пользоваться дневным стационаром в поликлинике или получать необходимые медицинские услуги за пределами города. Для этого был организован транспорт для подвоза людей в больницы Аши, Сима и в центр Миньяра. Узкие специалисты Челябинской областной клинической больницы выезжали в Миньяр, где проводили диспансеризацию и, при необходимости, направляли пациентов на госпитализацию в Челябинск. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своих соцсетях сообщил о трехдневной поездке по горнозаводской зоне региона. Текслер планировал посетить Ашу, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Иваноск и Усть-Катав. 9 октября губернатору в Ашинском районе на горнолыжном курорте «Аджигардак» показали проект терм и СПА-комплекса.