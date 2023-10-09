Житель ЯНАО с двумя детьми вынужден судиться с мэрией из-за жилья

Житель ЯНАО рискует остаться на улице с двумя детьми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель поселка Уренгой (ЯНАО) Максим Назарчук судится с мэрией, которая выселяет его из муниципального жилья с двумя детьми. Ранее эту квартиру власти предоставили его отцу, умершему в прошлом году, рассказал URA.RU сам мужчина.

«Жилье получено было с ветхого жилья по переселению. Мать умерла в 2018 году и отец получил за нее квартиру. Отец умер в прошлом году, после его похорон я обратился в администрацию. Там не захотели помогать: отказали в прописке и не оставляют в социальном найме.Теперь пытаются выселить через суд, а у меня двое детей — мальчик и девочка», — сообщил собеседник.

Назарчук уточнил, что когда-то ему пришлось выписаться из этого жилья и сделать временную регистрацию в Омской области. В итоге, из-за болезни отца мужчина так и не успел вернуть себе прописку в муниципальной квартире.Теперь он вынужден оставить жилье и съехать с двумя детьми.

URA.RU в мэрии Пуровского района сообщили, что квартира находится в муниципальной собственности. До этого ее предоставили умершему отцу Максима Назарчука. Из-за того, что он не включил сына в договор найма Пуровский районный суд признал проживание в муниципальной квартире — незаконным. «Семья может обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. Им предложено обратиться в отдел жилищной политики администрации поселка для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Пока обращения от семьи не поступало», — добавили там.

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Тазовского района (ЯНАО) не предоставила многодетной семье новое жилье взамен аварийного. Позже выяснилось, что семья не согласилась с условиями переселения и потребовала жилье с большей площадью.