Власти курганского города разъяснили, для чего закрывают предприятие дорожной техники

В Курганской области мэрия проведет реорганизацию городского спецпредприятия

11 октября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Шадринске проходит реорганизация дорожного спецпредприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти города Шадринска (Курганская область) проводят процедуру реорганизации предприятия «Спецавтотранс». В мэрии заверили, что на работе предприятия это никаким образом не отразится. Об этом администрация заявила в своем telegram-канале. «Стопроцентным учредителем будущего ООО станет Администрация города Шадринска. Предприятие „Спецавтотранс“ продолжит работу в новой организационно-правовой форме, но для коллектива и сферы деятельности ничего не изменится», — сообщили в мэрии Шадринска. Предприятие закроют и создадут новую правовую форму проводят по требованию законодательства. Подобные фирмы должны быть переоформлены до 2025 года. Несмотря на смену названия, предприятие дорожной техники будет по-прежнему принадлежать городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что шадринцы обеспокоились приватизацией городского спецпредприятия. Несколько общественников выразили мнение, что со сменой владельца предприятие может потерять контракты на обслуживание дорог.

Власти города Шадринска (Курганская область) проводят процедуру реорганизации предприятия «Спецавтотранс». В мэрии заверили, что на работе предприятия это никаким образом не отразится. Об этом администрация заявила в своем telegram-канале. «Стопроцентным учредителем будущего ООО станет Администрация города Шадринска. Предприятие „Спецавтотранс“ продолжит работу в новой организационно-правовой форме, но для коллектива и сферы деятельности ничего не изменится», — сообщили в мэрии Шадринска. Предприятие закроют и создадут новую правовую форму проводят по требованию законодательства. Подобные фирмы должны быть переоформлены до 2025 года. Несмотря на смену названия, предприятие дорожной техники будет по-прежнему принадлежать городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что шадринцы обеспокоились приватизацией городского спецпредприятия. Несколько общественников выразили мнение, что со сменой владельца предприятие может потерять контракты на обслуживание дорог.