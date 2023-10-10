10 октября 2023

Власти курганского города разъяснили, для чего закрывают предприятие дорожной техники

В Курганской области мэрия проведет реорганизацию городского спецпредприятия
© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр Алексеем Текслером и Натальей Котовой новой дорожной и снегоуборочной техники. Челябинск, снегоуборочная техника, дорожная техника, дорожники
В Шадринске проходит реорганизация дорожного спецпредприятия Фото:

Власти города Шадринска (Курганская область) проводят процедуру реорганизации предприятия «Спецавтотранс». В мэрии заверили, что на работе предприятия это никаким образом не отразится. Об этом администрация заявила в своем telegram-канале.

«Стопроцентным учредителем будущего ООО станет Администрация города Шадринска. Предприятие „Спецавтотранс“ продолжит работу в новой организационно-правовой форме, но для коллектива и сферы деятельности ничего не изменится», — сообщили в мэрии Шадринска. Предприятие закроют и создадут новую правовую форму проводят по требованию законодательства.

Подобные фирмы должны быть переоформлены до 2025 года. Несмотря на смену названия, предприятие дорожной техники будет по-прежнему принадлежать городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что шадринцы обеспокоились приватизацией городского спецпредприятия. Несколько общественников выразили мнение, что со сменой владельца предприятие может потерять контракты на обслуживание дорог.

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Власти города Шадринска (Курганская область) проводят процедуру реорганизации предприятия «Спецавтотранс». В мэрии заверили, что на работе предприятия это никаким образом не отразится. Об этом администрация заявила в своем telegram-канале. «Стопроцентным учредителем будущего ООО станет Администрация города Шадринска. Предприятие „Спецавтотранс“ продолжит работу в новой организационно-правовой форме, но для коллектива и сферы деятельности ничего не изменится», — сообщили в мэрии Шадринска. Предприятие закроют и создадут новую правовую форму проводят по требованию законодательства. Подобные фирмы должны быть переоформлены до 2025 года. Несмотря на смену названия, предприятие дорожной техники будет по-прежнему принадлежать городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что шадринцы обеспокоились приватизацией городского спецпредприятия. Несколько общественников выразили мнение, что со сменой владельца предприятие может потерять контракты на обслуживание дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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