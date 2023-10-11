Курганский губернатор призвал застройщиков не увлекаться схемами по выводу денег. Фото

11 октября 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков назвал преимущества работы застройщиков в Курганской области и призвал их вести бизнес честно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с застройщиками поделился преимуществами работы на территории региона и призвал их не заниматься схемами по выводу денег. Об этом он сообщает в своем telegram-канале. «Многие компании, занимавшиеся ранее в Кургане строительством жилья, сейчас на подъеме. Выводятся на торги новые земельные участки. Проектируется еще несколько новых дорог и объектов. С застройщиков снимается необходимость заниматься транспортно-инженерными, социальными вопросами и масштабным благоустройством. Не везде государство создает такие комплексные преференции частному бизнесу», — пишет Шумков. Также он призвал застройщиков «не тырить мелочь по карманам» и не заниматься обналичиванием денег, которые граждане уплачивают за приобретаемое жилье. Кроме этого, губернатор отметил рост и масштабы, с которыми ведется застройка города, и привел примеры объектов. «Темпы и масштабы застройки резко растут. Во многом благодаря темпам и масштабам развития города. Так, в Заозерной части Кургана построено 5 детсадов, введены блок взрослой поликлиники, а также новая детская поликлиника», — отмечает Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строится новая школа на 1500 человек. Сообщалось, что в нее за одну учебную смену смогут разместиться 60 классов по 25 человек. Также власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Недавно на наполнение этого и других парков было выделено дополнительно 30 млн рублей. Губернатор Курганской области Вадим Шумков совместно с чиновниками провел встречу с застройщиками Фото: telegram-канала Вадима Шумкова; t.me/silavpravdevshumkov Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с застройщиками поделился преимуществами работы на территории региона и призвал их не заниматься схемами по выводу денег. Об этом он сообщает в своем telegram-канале. «Многие компании, занимавшиеся ранее в Кургане строительством жилья, сейчас на подъеме. Выводятся на торги новые земельные участки. Проектируется еще несколько новых дорог и объектов. С застройщиков снимается необходимость заниматься транспортно-инженерными, социальными вопросами и масштабным благоустройством. Не везде государство создает такие комплексные преференции частному бизнесу», — пишет Шумков. Также он призвал застройщиков «не тырить мелочь по карманам» и не заниматься обналичиванием денег, которые граждане уплачивают за приобретаемое жилье. Кроме этого, губернатор отметил рост и масштабы, с которыми ведется застройка города, и привел примеры объектов. «Темпы и масштабы застройки резко растут. Во многом благодаря темпам и масштабам развития города. Так, в Заозерной части Кургана построено 5 детсадов, введены блок взрослой поликлиники, а также новая детская поликлиника», — отмечает Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строится новая школа на 1500 человек. Сообщалось, что в нее за одну учебную смену смогут разместиться 60 классов по 25 человек. Также власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Недавно на наполнение этого и других парков было выделено дополнительно 30 млн рублей.