Марочко: ВСУ назначают офицерами обычных солдат

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ВСУ несут большие потери офицерского состава Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за больших потерь вынуждены назначать рядовых военнослужащих офицерами. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Сейчас ВСУ пытаются выйти на то, что с рядового состава могут назначаться офицеры, которые даже не имеют воинского образования, но как-то зарекомендовали себя в боевых сражениях. Это не позволяет данному военнослужащему в полной мере выполнять функциональные обязанности офицерского состава, потому что там нужна не только практика, но и широкий ряд делопроизводства и других моментов. Поэтому сейчас ситуация для украинского командования весьма прискорбная», — сказал Андрей Марочко.

Собеседник агентства подчеркнул, что обучение офицера занимает намного больше времени, чем обычного солдата. «Если обычного солдата можно обучить в течение 2-3 месяцев пользоваться оружием или теми видами вооружения, по которым он поставлен по военно-учетной специальности, то с офицерами все сложнее. Они все проходили переаттестацию, изучали стратегию поведения НАТО, то есть они заточены под стандарт НАТО. Обучить офицера за очень короткий промежуток времени весьма проблематично», — объяснил он.

Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в начале лета на запорожском направлении был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. Также российские артиллеристы бригады «Конвой» уничтожили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за больших потерь вынуждены назначать рядовых военнослужащих офицерами. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Сейчас ВСУ пытаются выйти на то, что с рядового состава могут назначаться офицеры, которые даже не имеют воинского образования, но как-то зарекомендовали себя в боевых сражениях. Это не позволяет данному военнослужащему в полной мере выполнять функциональные обязанности офицерского состава, потому что там нужна не только практика, но и широкий ряд делопроизводства и других моментов. Поэтому сейчас ситуация для украинского командования весьма прискорбная», — сказал Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что обучение офицера занимает намного больше времени, чем обычного солдата. «Если обычного солдата можно обучить в течение 2-3 месяцев пользоваться оружием или теми видами вооружения, по которым он поставлен по военно-учетной специальности, то с офицерами все сложнее. Они все проходили переаттестацию, изучали стратегию поведения НАТО, то есть они заточены под стандарт НАТО. Обучить офицера за очень короткий промежуток времени весьма проблематично», — объяснил он. Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в начале лета на запорожском направлении был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. Также российские артиллеристы бригады «Конвой» уничтожили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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