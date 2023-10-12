Марочко: ВСУ назначают офицерами обычных солдат

12 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

ВСУ несут большие потери офицерского состава Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за больших потерь вынуждены назначать рядовых военнослужащих офицерами. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Сейчас ВСУ пытаются выйти на то, что с рядового состава могут назначаться офицеры, которые даже не имеют воинского образования, но как-то зарекомендовали себя в боевых сражениях. Это не позволяет данному военнослужащему в полной мере выполнять функциональные обязанности офицерского состава, потому что там нужна не только практика, но и широкий ряд делопроизводства и других моментов. Поэтому сейчас ситуация для украинского командования весьма прискорбная», — сказал Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что обучение офицера занимает намного больше времени, чем обычного солдата. «Если обычного солдата можно обучить в течение 2-3 месяцев пользоваться оружием или теми видами вооружения, по которым он поставлен по военно-учетной специальности, то с офицерами все сложнее. Они все проходили переаттестацию, изучали стратегию поведения НАТО, то есть они заточены под стандарт НАТО. Обучить офицера за очень короткий промежуток времени весьма проблематично», — объяснил он. Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в начале лета на запорожском направлении был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. Также российские артиллеристы бригады «Конвой» уничтожили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за больших потерь вынуждены назначать рядовых военнослужащих офицерами. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Сейчас ВСУ пытаются выйти на то, что с рядового состава могут назначаться офицеры, которые даже не имеют воинского образования, но как-то зарекомендовали себя в боевых сражениях. Это не позволяет данному военнослужащему в полной мере выполнять функциональные обязанности офицерского состава, потому что там нужна не только практика, но и широкий ряд делопроизводства и других моментов. Поэтому сейчас ситуация для украинского командования весьма прискорбная», — сказал Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что обучение офицера занимает намного больше времени, чем обычного солдата. «Если обычного солдата можно обучить в течение 2-3 месяцев пользоваться оружием или теми видами вооружения, по которым он поставлен по военно-учетной специальности, то с офицерами все сложнее. Они все проходили переаттестацию, изучали стратегию поведения НАТО, то есть они заточены под стандарт НАТО. Обучить офицера за очень короткий промежуток времени весьма проблематично», — объяснил он. Ранее лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в начале лета на запорожском направлении был ликвидирован заместитель командира 33 отдельной механизированной бригады бойцов ВСУ, подполковник Андрей Бойко. Также российские артиллеристы бригады «Конвой» уничтожили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне.