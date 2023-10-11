Песков назвал условие, при котором Россия урегулирует войну в Израиле

Песков: Россия будет играть роль в регулировании войны в Израиле
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что для урегулирования арабо-израильского конфликта Россия должна держать дистанцию Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия будет играть роль в урегулировании конфликта Израиля и Палестины. Для этого стране нужно держать одинаковую дистанцию от обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Видео ответа пресс-секретаря на его вопрос опубликовано в telegram-канале Зарубина.

Песков пояснил, что для того, чтобы это было возможно, российская сторона должна сохранять равную дистанцию от обеих сторон. «Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать в дальнейшем право на участие в процессе регулирования», — сказал Песков. Он также заявил, что нельзя не осуждать террористические акты палестинской стороны в ходе войны.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Тогда палестинская группировка ХАМАС атаковала территорию Израиля. Российская сторона после начала военных действий призывала конфликтующие стороны к решению ситуации мирным путем.

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Россия будет играть роль в урегулировании конфликта Израиля и Палестины. Для этого стране нужно держать одинаковую дистанцию от обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Видео ответа пресс-секретаря на его вопрос опубликовано в telegram-канале Зарубина. Песков пояснил, что для того, чтобы это было возможно, российская сторона должна сохранять равную дистанцию от обеих сторон. «Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать в дальнейшем право на участие в процессе регулирования», — сказал Песков. Он также заявил, что нельзя не осуждать террористические акты палестинской стороны в ходе войны. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Тогда палестинская группировка ХАМАС атаковала территорию Израиля. Российская сторона после начала военных действий призывала конфликтующие стороны к решению ситуации мирным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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