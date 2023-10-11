Песков назвал условие, при котором Россия урегулирует войну в Израиле

Россия будет играть роль в урегулировании конфликта Израиля и Палестины. Для этого стране нужно держать одинаковую дистанцию от обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Видео ответа пресс-секретаря на его вопрос опубликовано в telegram-канале Зарубина.
Песков пояснил, что для того, чтобы это было возможно, российская сторона должна сохранять равную дистанцию от обеих сторон. «Мы должны сохранять равную дистанцию. Только это будет давать в дальнейшем право на участие в процессе регулирования», — сказал Песков. Он также заявил, что нельзя не осуждать террористические акты палестинской стороны в ходе войны.
Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. Тогда палестинская группировка ХАМАС атаковала территорию Израиля. Российская сторона после начала военных действий призывала конфликтующие стороны к решению ситуации мирным путем.
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