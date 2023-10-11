Противницу строительства исправцентра в Екатеринбурге наказали рублем

В Екатеринбурге противницу исправцентра оштрафовали на 10 тысяч рублей

11 октября 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Женщине назначили административный штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионерку Ирину Фролову, которая вышла против строительства исправительного центра на Уктусе в Екатеринбурге и была задержана полицией, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Ее дело рассматривали, опираясь на статью о нарушении порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. «Заседание началось с заминки: пенсионерка не смогла прочитать документ, где разъяснялись ее права, так как является инвалидом по зрению. Ей принесли огромную лупу. Также сегодня она призналась, что не смогла прочитать протокол, который подписывала в отделе полиции», — сообщает «Накануне.ru». В итоге женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей. Как призналась пенсионерка, эта равна ее пенсии. С середины сентября екатеринбуржцы пытаются добиться прекращения строительства исправительного центра на Уктусе. Местных жителей пугает соседство с осужденными, также они беспокоятся, что дети будут ходить мимо УФИЦ. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области заявляли, что вопрос о создании исправцентра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Некоторые местные жители вышли на протест, где и была задержана Ирина Фролова. По просьбе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова 3 октября в здании Чкаловского района прошла разъяснительная беседа с активистами, где местным жителями дали понять, что, несмотря на их протесты, ГУФСИН обустроит исправительный центр на Уктусе. После этого неравнодушные горожане решили подготовить обращение президенту РФ Владимиру Путину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерку Ирину Фролову, которая вышла против строительства исправительного центра на Уктусе в Екатеринбурге и была задержана полицией, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Ее дело рассматривали, опираясь на статью о нарушении порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. «Заседание началось с заминки: пенсионерка не смогла прочитать документ, где разъяснялись ее права, так как является инвалидом по зрению. Ей принесли огромную лупу. Также сегодня она призналась, что не смогла прочитать протокол, который подписывала в отделе полиции», — сообщает «Накануне.ru». В итоге женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей. Как призналась пенсионерка, эта равна ее пенсии. С середины сентября екатеринбуржцы пытаются добиться прекращения строительства исправительного центра на Уктусе. Местных жителей пугает соседство с осужденными, также они беспокоятся, что дети будут ходить мимо УФИЦ. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области заявляли, что вопрос о создании исправцентра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Некоторые местные жители вышли на протест, где и была задержана Ирина Фролова. По просьбе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова 3 октября в здании Чкаловского района прошла разъяснительная беседа с активистами, где местным жителями дали понять, что, несмотря на их протесты, ГУФСИН обустроит исправительный центр на Уктусе. После этого неравнодушные горожане решили подготовить обращение президенту РФ Владимиру Путину.