Противницу строительства исправцентра в Екатеринбурге наказали рублем

Пенсионерку Ирину Фролову, которая вышла против строительства исправительного центра на Уктусе в Екатеринбурге и была задержана полицией, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Ее дело рассматривали, опираясь на статью о нарушении порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
«Заседание началось с заминки: пенсионерка не смогла прочитать документ, где разъяснялись ее права, так как является инвалидом по зрению. Ей принесли огромную лупу. Также сегодня она призналась, что не смогла прочитать протокол, который подписывала в отделе полиции», — сообщает «Накануне.ru».
В итоге женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей. Как призналась пенсионерка, эта равна ее пенсии.
С середины сентября екатеринбуржцы пытаются добиться прекращения строительства исправительного центра на Уктусе. Местных жителей пугает соседство с осужденными, также они беспокоятся, что дети будут ходить мимо УФИЦ. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области заявляли, что вопрос о создании исправцентра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Некоторые местные жители вышли на протест, где и была задержана Ирина Фролова.
По просьбе мэра Екатеринбурга Алексея Орлова 3 октября в здании Чкаловского района прошла разъяснительная беседа с активистами, где местным жителями дали понять, что, несмотря на их протесты, ГУФСИН обустроит исправительный центр на Уктусе. После этого неравнодушные горожане решили подготовить обращение президенту РФ Владимиру Путину.
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