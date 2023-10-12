На оборонном заводе Гайсина готовятся сменить руководство

На заводе «Исеть» арестованного бизнесмена Гайсина проведут собрание акционеров

В конце ноября на заводе пройдет собрание акционеров, которого не было год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заводе электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область), директором которого является проходящий по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа бизнесмен Малик Гайсин, состоится внеочередное собрание акционеров. На нем, в частности, планируется избрать членов совета директоров завода. Ранее суд изъял в доход государства несколько компаний Гайсина, которые являются акционерами «Исети».

По данным сервиса раскрытия информации «Интерфакс», внеочередное собрание акционеров завода «Исеть» состоится 27 ноября. Решение о том, что его необходимо провести, принял суд на основании иска от Росимущества. После изъятия в доход государства активов Малика Гайсина ведомство стало новым акционером. Ему перешло 25,3% акций завода от компании «Актай-М», 19,1% акций — от «Вагран» и 10,8% акций — от «Корона Тэхет».

В материалах дела на сайте Арбитражного суда Свердловской области говорится, что по итогам 2022 года на заводе не проводили общее годовое собрание акционеров, поэтому совет директоров не сформирован. Провести же его не могли из-за обеспечительных мер, наложенных судом после ареста Малика Гайсина весной. Там же указано, что сейчас Росимущество обладает 65,5 тысячами акций завода «Исеть», что составляет 55,32% от уставного капитала.

22 марта гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин был помещен под домашний арест по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу.

Позднее в доход государства изъяли несколько его активов, которые, как доказал суд, Гайсин приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства в период депутатства. Защита бизнесмена не согласилась с решением суда первой инстанции и обжаловала его.