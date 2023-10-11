11 октября 2023

На курганском заводе работникам новых станков обещают зарплату в 150 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, бурлак
Производитель вездеходов ищет в Кургане наладчиков и операторов станков с ЧПУ Фото:

Курганский производитель вездеходов «Бурлак» набирает для работы на новом оборудовании наладчиков станков с ЧПУ на зарплату до 150 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Современное оборудование было закуплено при поддержке губернатора Шумкова и правительству региона.

«Новое оборудование компания приобрела по программам субсидирования промышленности при поддержке правительства Курганской области. Завод закупил новые шлифовальные, зубообрабатывающие и токарно-фрезерные станки с ЧПУ. Часть из них уже используются в производстве, остальные будут введены в ближайшее время. В связи с этим требуются наладчики станков с ЧПУ на зарплату до 150 000 рублей. Операторам станков готовы платить до 80 000 рублей», — сообщили URA.RU на предприятии. Также на производств вездеходов требуются термисты, резчики, фрезеровщики, слесари, маляры и комплектовщики.

По словам гендиректора компании «Вездеходы «Бурлак» Владимира Уфимцева, новое оборудование поможет предприятию снизить зависимость от внешних поставщиков и подрядчиков, а также улучшить качество комплектующих.

Ранее URA.RU писало, что курганский производитель спецтехники назвал самые востребованные профессии на предприятии. Среди них оказались конструкторы и программисты

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Курганский производитель вездеходов «Бурлак» набирает для работы на новом оборудовании наладчиков станков с ЧПУ на зарплату до 150 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. Современное оборудование было закуплено при поддержке губернатора Шумкова и правительству региона. «Новое оборудование компания приобрела по программам субсидирования промышленности при поддержке правительства Курганской области. Завод закупил новые шлифовальные, зубообрабатывающие и токарно-фрезерные станки с ЧПУ. Часть из них уже используются в производстве, остальные будут введены в ближайшее время. В связи с этим требуются наладчики станков с ЧПУ на зарплату до 150 000 рублей. Операторам станков готовы платить до 80 000 рублей», — сообщили URA.RU на предприятии. Также на производств вездеходов требуются термисты, резчики, фрезеровщики, слесари, маляры и комплектовщики. По словам гендиректора компании «Вездеходы «Бурлак» Владимира Уфимцева, новое оборудование поможет предприятию снизить зависимость от внешних поставщиков и подрядчиков, а также улучшить качество комплектующих. Ранее URA.RU писало, что курганский производитель спецтехники назвал самые востребованные профессии на предприятии. Среди них оказались конструкторы и программисты
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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