26 июня 2023

Курганский производитель спецтехники назвал самые востребованные профессии

Курганская компания «Вездеходы „Бурлак“» набирают конструкторов и программистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, бурлак
В компанию «Вездеходы «Бурлак» требуются конструкторы, сварщики и слесари Фото:

Курганский производитель вездеходов «Бурлак» набирает конструкторов, программистов и операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ). О востребованных профессиях сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«В компанию «Вездеходы «Бурлак» нужны технологи, конструкторы, программисты, операторы и наладчики станков с ЧПУ, слесари, сварщики, электромонтеры. И это далеко не весь список востребованных профессий», — говорится в посте. Также в компании отметили, что на предприятие нужны молодые специалисты, которые после прохождения производственной практики, смогут трудоустроиться на заводе.

Согласно данным на сайте предприятия «Вездеходы «Бурлак», заработная плата инженера-конструктора, инженера-технолога и инженера-программиста станков с ЧПУ — от 60 000 рублей. Наладчику станков с ЧПУ готовы платить от 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроют еще один завод по производству вездеходов. Открытие новой площадки увеличит выпуск спецмашин до 30 единиц в месяц. Кроме того, это позволит создать до 300 новых рабочих мест. Также сообщалось, что предприятие «Вездеходы «Бурлак» вложился в новый завод в ущерб прибыли.

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Курганский производитель вездеходов «Бурлак» набирает конструкторов, программистов и операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ). О востребованных профессиях сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «В компанию «Вездеходы «Бурлак» нужны технологи, конструкторы, программисты, операторы и наладчики станков с ЧПУ, слесари, сварщики, электромонтеры. И это далеко не весь список востребованных профессий», — говорится в посте. Также в компании отметили, что на предприятие нужны молодые специалисты, которые после прохождения производственной практики, смогут трудоустроиться на заводе. Согласно данным на сайте предприятия «Вездеходы «Бурлак», заработная плата инженера-конструктора, инженера-технолога и инженера-программиста станков с ЧПУ — от 60 000 рублей. Наладчику станков с ЧПУ готовы платить от 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроют еще один завод по производству вездеходов. Открытие новой площадки увеличит выпуск спецмашин до 30 единиц в месяц. Кроме того, это позволит создать до 300 новых рабочих мест. Также сообщалось, что предприятие «Вездеходы «Бурлак» вложился в новый завод в ущерб прибыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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