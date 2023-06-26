Курганский производитель спецтехники назвал самые востребованные профессии

Курганская компания «Вездеходы „Бурлак“» набирают конструкторов и программистов

27 июня 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

В компанию «Вездеходы «Бурлак» требуются конструкторы, сварщики и слесари Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский производитель вездеходов «Бурлак» набирает конструкторов, программистов и операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ). О востребованных профессиях сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «В компанию «Вездеходы «Бурлак» нужны технологи, конструкторы, программисты, операторы и наладчики станков с ЧПУ, слесари, сварщики, электромонтеры. И это далеко не весь список востребованных профессий», — говорится в посте. Также в компании отметили, что на предприятие нужны молодые специалисты, которые после прохождения производственной практики, смогут трудоустроиться на заводе. Согласно данным на сайте предприятия «Вездеходы «Бурлак», заработная плата инженера-конструктора, инженера-технолога и инженера-программиста станков с ЧПУ — от 60 000 рублей. Наладчику станков с ЧПУ готовы платить от 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроют еще один завод по производству вездеходов. Открытие новой площадки увеличит выпуск спецмашин до 30 единиц в месяц. Кроме того, это позволит создать до 300 новых рабочих мест. Также сообщалось, что предприятие «Вездеходы «Бурлак» вложился в новый завод в ущерб прибыли.

Курганский производитель вездеходов «Бурлак» набирает конструкторов, программистов и операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ). О востребованных профессиях сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». «В компанию «Вездеходы «Бурлак» нужны технологи, конструкторы, программисты, операторы и наладчики станков с ЧПУ, слесари, сварщики, электромонтеры. И это далеко не весь список востребованных профессий», — говорится в посте. Также в компании отметили, что на предприятие нужны молодые специалисты, которые после прохождения производственной практики, смогут трудоустроиться на заводе. Согласно данным на сайте предприятия «Вездеходы «Бурлак», заработная плата инженера-конструктора, инженера-технолога и инженера-программиста станков с ЧПУ — от 60 000 рублей. Наладчику станков с ЧПУ готовы платить от 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроют еще один завод по производству вездеходов. Открытие новой площадки увеличит выпуск спецмашин до 30 единиц в месяц. Кроме того, это позволит создать до 300 новых рабочих мест. Также сообщалось, что предприятие «Вездеходы «Бурлак» вложился в новый завод в ущерб прибыли.