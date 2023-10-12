12 октября 2023

Тюменский топливный «магнат» задолжал банку из Санкт-Петербурга. Скрин

Петербургский ВТБ подал иск о банкротстве «Тюменской топливной компании»
© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, н-1
«Тюменская топливная компания» только в сентябре избавилась от иска стоимостью четверть миллиарда рублей Фото:

Санкт-Петербургское отделение банка ВТБ подало в арбитражный суд Тюменской области иск о банкротстве компании, принадлежащей тюменскому топливному «магнату» Петру Путятину. О претензиях банка к «Тюменской топливной компании» сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Дело №А70-21674/2023, истец — ПАО Банк ВТБ. Ответчик — „Тюменская топливная компания“, сумма иска пока не оглашается. Дело зарегистрировано в электронной системе, но еще не принято в работу», — говорится в карточке арбитражного дела.

В апреле компанию Путятина уже пытались коллективно банкротить несколько партнеров и кредиторов. В совместном иске №А70-8253/2023 от ФНС, ООО «Шелко» и других ведомств и компаний речь шла о долге почти в четверть миллиарда рублей. В сентябре арбитражный суд вынес решение оставить это дело без рассмотрения. Система СБИС отмечает у компании 100% риск задержки платежей, высокий процент обязательств в балансе и отрицательную рентабельность.

Ранее URA.RU рассказало о десятках банкротных исков, поданных в адрес тюменских компаний. Во всех случаях истцом выступает федеральная налоговая служба.

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Санкт-Петербургское отделение банка ВТБ подало в арбитражный суд Тюменской области иск о банкротстве компании, принадлежащей тюменскому топливному «магнату» Петру Путятину. О претензиях банка к «Тюменской топливной компании» сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-21674/2023, истец — ПАО Банк ВТБ. Ответчик — „Тюменская топливная компания“, сумма иска пока не оглашается. Дело зарегистрировано в электронной системе, но еще не принято в работу», — говорится в карточке арбитражного дела. В апреле компанию Путятина уже пытались коллективно банкротить несколько партнеров и кредиторов. В совместном иске №А70-8253/2023 от ФНС, ООО «Шелко» и других ведомств и компаний речь шла о долге почти в четверть миллиарда рублей. В сентябре арбитражный суд вынес решение оставить это дело без рассмотрения. Система СБИС отмечает у компании 100% риск задержки платежей, высокий процент обязательств в балансе и отрицательную рентабельность. Ранее URA.RU рассказало о десятках банкротных исков, поданных в адрес тюменских компаний. Во всех случаях истцом выступает федеральная налоговая служба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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