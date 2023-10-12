Тюменский топливный «магнат» задолжал банку из Санкт-Петербурга. Скрин

Петербургский ВТБ подал иск о банкротстве «Тюменской топливной компании»

13 октября 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

«Тюменская топливная компания» только в сентябре избавилась от иска стоимостью четверть миллиарда рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Санкт-Петербургское отделение банка ВТБ подало в арбитражный суд Тюменской области иск о банкротстве компании, принадлежащей тюменскому топливному «магнату» Петру Путятину. О претензиях банка к «Тюменской топливной компании» сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-21674/2023, истец — ПАО Банк ВТБ. Ответчик — „Тюменская топливная компания“, сумма иска пока не оглашается. Дело зарегистрировано в электронной системе, но еще не принято в работу», — говорится в карточке арбитражного дела. В апреле компанию Путятина уже пытались коллективно банкротить несколько партнеров и кредиторов. В совместном иске №А70-8253/2023 от ФНС, ООО «Шелко» и других ведомств и компаний речь шла о долге почти в четверть миллиарда рублей. В сентябре арбитражный суд вынес решение оставить это дело без рассмотрения. Система СБИС отмечает у компании 100% риск задержки платежей, высокий процент обязательств в балансе и отрицательную рентабельность. Ранее URA.RU рассказало о десятках банкротных исков, поданных в адрес тюменских компаний. Во всех случаях истцом выступает федеральная налоговая служба. Скрин — СБИС, https://online.sbis.ru/

Санкт-Петербургское отделение банка ВТБ подало в арбитражный суд Тюменской области иск о банкротстве компании, принадлежащей тюменскому топливному «магнату» Петру Путятину. О претензиях банка к «Тюменской топливной компании» сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело №А70-21674/2023, истец — ПАО Банк ВТБ. Ответчик — „Тюменская топливная компания“, сумма иска пока не оглашается. Дело зарегистрировано в электронной системе, но еще не принято в работу», — говорится в карточке арбитражного дела. В апреле компанию Путятина уже пытались коллективно банкротить несколько партнеров и кредиторов. В совместном иске №А70-8253/2023 от ФНС, ООО «Шелко» и других ведомств и компаний речь шла о долге почти в четверть миллиарда рублей. В сентябре арбитражный суд вынес решение оставить это дело без рассмотрения. Система СБИС отмечает у компании 100% риск задержки платежей, высокий процент обязательств в балансе и отрицательную рентабельность. Ранее URA.RU рассказало о десятках банкротных исков, поданных в адрес тюменских компаний. Во всех случаях истцом выступает федеральная налоговая служба.