Курганские больницы ответят на жалобы пациентов в специальных чатах

Курганская область подключилась к федеральному проекту «ЗдравКонтроль» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области запустили два чата медицинских организаций, в которых пациенты смогут оставлять свои вопросы, жалобы и пожелания. Ответить на сообщения в чате больницы должны в течение двух часов, сообщает telegram-канал правительства Курганской области.

«„ЗдравКонтроль“ — это новый прямой канал коммуникации с медицинскими организациями. Воспользоваться им можно с 1 марта на платформе „Телеграм“. Для этого созданы два медицинских чата. Чат „Курганская область. Здоровье“ — сюда подключены все медучреждения региона, кроме тех, что территориально находятся в Кургане. Чат „Курган. Здоровье“ — здесь на обращения граждан будут отвечать медучреждения областного центра. Написать обращение или задать вопрос можно с 08:00 до 20:00 часов, с понедельника по субботу. Представители медицинских организаций ответят на них в течение двух часов», — говорится в сообщении.

Пациенты могут задать вопросы о записи к врачу, вызове врача на дом, получении льготных лекарств, сообщить о нарушениях этики или навязывании платных услуг. В депздраве подчеркнули, что получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов в чатах нельзя. Также в чате не ответят на вопросы о работе скорой помощи, экстренной госпитализации или постановке диагноза. «ЗдравКонтроль» — это федеральный проект, созданный для повышения качества медпомощи.

Ранее URA.RU писало, что курганские врачи готовятся выписывать рецепты на льготные лекарства дистанционно. Новую систему выписки лекарств разрабатывают на примере поликлиник Московской области.