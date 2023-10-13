Екатеринбуржцы записали обращение к Путину из-за исправцентра на Уктусе. Видео

14 октября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Горожане просят Владимира Путина вмешаться в конфликт на Уктусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Екатеринбурга записали видеообращение президенту России Владимиру Путину из-за появления исправцентра (УФИЦ) на Уктусе. Они просят российского лидера вмешаться в ситуацию и сделать так, чтобы УФИЦ не появился рядом с их домами. «Мы — жители микрорайона Уктус Левобережный Чкаловского района города Екатеринбурга, обращаемся к вам в связи с появлением исправцентра на Просторной, 1 вопреки нашему мнению. <…> К сожалению, должностные лица, принявшие решение о размещении УФИЦ вблизи к образовательным учреждениям, не учитывают интересы семей с детьми. <…> Просим вас, Владимир Владимирович, помочь нам в разрешении сложившейся ситуации», — попросили Путина екатеринбуржцы. Видеозапись горожане предоставили агентству. При этом жители микрорайона Просторы (распложен на берегу Исети близ Уктусских гор) отправили письменное обращение Владимиру Путину. Другая часть активистов отправит такое же 15 октября. Конфликт вокруг исправцентра тянется с середины сентября. Екатеринбуржцы пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявляли агентству, что вопрос о создании центра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Несколько раз горожане устраивали протесты. На одном из таких задержали пожилую женщину. Позже ее наказали штрафом. Екатеринбуржцы помогли ей оплатить его. При этом в ГУФСИН несколько раз успокаивали жителей, говоря, что в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. 3 октября в здании Чкаловского района прошла встреча жителей с ГУФСИН. Там недовольным дали понять, что центр, несмотря на протесты, будет обустроен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга записали видеообращение президенту России Владимиру Путину из-за появления исправцентра (УФИЦ) на Уктусе. Они просят российского лидера вмешаться в ситуацию и сделать так, чтобы УФИЦ не появился рядом с их домами. «Мы — жители микрорайона Уктус Левобережный Чкаловского района города Екатеринбурга, обращаемся к вам в связи с появлением исправцентра на Просторной, 1 вопреки нашему мнению. <…> К сожалению, должностные лица, принявшие решение о размещении УФИЦ вблизи к образовательным учреждениям, не учитывают интересы семей с детьми. <…> Просим вас, Владимир Владимирович, помочь нам в разрешении сложившейся ситуации», — попросили Путина екатеринбуржцы. Видеозапись горожане предоставили агентству. При этом жители микрорайона Просторы (распложен на берегу Исети близ Уктусских гор) отправили письменное обращение Владимиру Путину. Другая часть активистов отправит такое же 15 октября. Конфликт вокруг исправцентра тянется с середины сентября. Екатеринбуржцы пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявляли агентству, что вопрос о создании центра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Несколько раз горожане устраивали протесты. На одном из таких задержали пожилую женщину. Позже ее наказали штрафом. Екатеринбуржцы помогли ей оплатить его. При этом в ГУФСИН несколько раз успокаивали жителей, говоря, что в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. 3 октября в здании Чкаловского района прошла встреча жителей с ГУФСИН. Там недовольным дали понять, что центр, несмотря на протесты, будет обустроен.