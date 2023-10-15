Курганец пожаловался на водителей, объезжающих раскопанную дорогу по тротуару

16 октября 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Курганские водители объезжают ремонтируемый участок по тротуару (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана Евгений Белый пожаловался, что водители объезжают ремонтируемый участок на перекрестке улиц Витебского и пр. Первомайский не по зауженной дороге, а по тротуару. Об этом он написал в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Ситуация! На перекрестке Витебского-пр. Первомайский строители ведут раскопки, что стало проблемой для пешеходов. Вместо того, чтобы объезжать место раскопа по зауженной дороге, автомобили перенаправили все движение по тротуару. Они не обращают внимание на пешеходов и переезжают тротуар в обоих направлениях, а самые ревнивые к своим правам „мы на машине“ кроют их матом и едут дальше», — написал Белый. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что курганские депутаты направят в Госдуму РФ законодательную инициативу о конфискации автомобилей виновников пьяных ДТП. По словам губернатора, количество таких происшествий снижается медленно, а с подобной инициативой ранее обращались в Госдуму и другие регионы.

Житель Кургана Евгений Белый пожаловался, что водители объезжают ремонтируемый участок на перекрестке улиц Витебского и пр. Первомайский не по зауженной дороге, а по тротуару. Об этом он написал в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Ситуация! На перекрестке Витебского-пр. Первомайский строители ведут раскопки, что стало проблемой для пешеходов. Вместо того, чтобы объезжать место раскопа по зауженной дороге, автомобили перенаправили все движение по тротуару. Они не обращают внимание на пешеходов и переезжают тротуар в обоих направлениях, а самые ревнивые к своим правам „мы на машине“ кроют их матом и едут дальше», — написал Белый. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что курганские депутаты направят в Госдуму РФ законодательную инициативу о конфискации автомобилей виновников пьяных ДТП. По словам губернатора, количество таких происшествий снижается медленно, а с подобной инициативой ранее обращались в Госдуму и другие регионы.