15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

Курганец пожаловался на водителей, объезжающих раскопанную дорогу по тротуару

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Курганские водители объезжают ремонтируемый участок по тротуару (архивное фото) Фото:

Житель Кургана Евгений Белый пожаловался, что водители объезжают ремонтируемый участок на перекрестке улиц Витебского и пр. Первомайский не по зауженной дороге, а по тротуару. Об этом он написал в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация! На перекрестке Витебского-пр. Первомайский строители ведут раскопки, что стало проблемой для пешеходов. Вместо того, чтобы объезжать место раскопа по зауженной дороге, автомобили перенаправили все движение по тротуару. Они не обращают внимание на пешеходов и переезжают тротуар в обоих направлениях, а самые ревнивые к своим правам „мы на машине“ кроют их матом и едут дальше», — написал Белый.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что курганские депутаты направят в Госдуму РФ законодательную инициативу о конфискации автомобилей виновников пьяных ДТП. По словам губернатора, количество таких происшествий снижается медленно, а с подобной инициативой ранее обращались в Госдуму и другие регионы.

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Житель Кургана Евгений Белый пожаловался, что водители объезжают ремонтируемый участок на перекрестке улиц Витебского и пр. Первомайский не по зауженной дороге, а по тротуару. Об этом он написал в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Ситуация! На перекрестке Витебского-пр. Первомайский строители ведут раскопки, что стало проблемой для пешеходов. Вместо того, чтобы объезжать место раскопа по зауженной дороге, автомобили перенаправили все движение по тротуару. Они не обращают внимание на пешеходов и переезжают тротуар в обоих направлениях, а самые ревнивые к своим правам „мы на машине“ кроют их матом и едут дальше», — написал Белый. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что курганские депутаты направят в Госдуму РФ законодательную инициативу о конфискации автомобилей виновников пьяных ДТП. По словам губернатора, количество таких происшествий снижается медленно, а с подобной инициативой ранее обращались в Госдуму и другие регионы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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