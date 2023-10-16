16 октября 2023

В Курганской области ищут председателя суда

© Служба новостей «URA.RU»
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В районный суд Курганской области ищут председателя Фото:

Курганская квалификационная коллегия судей (ККС) объявила конкурс на замещение вакантной должности председателя Щучанского районного суда. Сведения о вакансии появились на сайте организации.

«Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантной должности председателя Щучанского районного суда Курганской области», — информирует коллегия. Заявления принимаются по 13 ноября.

Претендентам на должность следует обратиться в кабинет №103 курганского облсуда. Заявления, поступившие позже указанной даты, рассматриваться не будут.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из районных судов освободилось место председателя. У прежнего руководителя Константина Чернухина закончился срок полномочий. Временно исполняющим обязанности председателя в октябре 2022 года был назначен Юрий Симонов.

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Курганская квалификационная коллегия судей (ККС) объявила конкурс на замещение вакантной должности председателя Щучанского районного суда. Сведения о вакансии появились на сайте организации. «Квалификационная коллегия судей сообщает об открытии вакантной должности председателя Щучанского районного суда Курганской области», — информирует коллегия. Заявления принимаются по 13 ноября. Претендентам на должность следует обратиться в кабинет №103 курганского облсуда. Заявления, поступившие позже указанной даты, рассматриваться не будут. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из районных судов освободилось место председателя. У прежнего руководителя Константина Чернухина закончился срок полномочий. Временно исполняющим обязанности председателя в октябре 2022 года был назначен Юрий Симонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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