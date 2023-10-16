Потерявший здоровье в ЯНАО уроженец Донбасса остался без жилья

Мужчина потерял дом на родине и вынужден жить в социальном центре в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионер из Донбасса, который проработал почти 30 лет в Новом Уренгое (ЯНАО), остался без жилья. Как рассказал корреспонденту URA.RU мужчина, в настоящее время проживающий в центре социальной помощи, у него начались проблемы со здоровьем и закончились деньги.

«Из больницы вышел, жить негде. Пошел в общежитие, снимал койко-место, деньги закончились. Зима началась, а мне говорят уходить на улицу», — рассказал собеседник агентства. По словам Николая Васильевича, он приезжал в Новый Уренгой на заработки и планировал после вернуться в Донбасс, но там начались военные действия.

Приехав на родину, пенсионер увидел, что дом у него разбит. «Пришли люди, говорят: „Возвращайся в Россию, не то тебя здесь и закопают“. Сделали мне загранпаспорт и вывезли на машине в Белгород», — пояснил мужчина, уточнив, что близких у него нет, а с родней он не общается.

Знакомые посоветовали ему обратиться в центр социальной помощи, с тех пор Николай Васильевич там и проживает. «Оказался в такой ситуации поневоле. Сразу пошел в центр, там приютили меня», — поделился пенсионер.

После перенесенных болезней у мужчины развилось множество осложнений. Медики диагностировали проблемы с сердцем, сосудами головы и передвижением. У Николая также установлен электрокардиостимулятор.

«Вот такие диагнозы у меня. Сердце не работает, голова тоже и ноги не ходят, вот я с костылем хожу. Но не бросают, помогают. Лекарства покупают, а их много», — отметил собеседник.

Как выяснил корреспондент агентства, за помощью в органы соцзащиты ЯНАО Николай не обращался — российского гражданства у него нет. Подтвердить документально свою работу на Крайнем Севере мужчина также не может — все эти годы он предпочитал не трудоустраиваться официально.

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