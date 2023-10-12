Пенсионерку после инсульта прогнали из церковного приюта в Новом Уренгое

Жительницу Нового Уренгоя выгнали из приюта из-за проблем со здоровьем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Нового Уренгоя (ЯНАО) выгнали из приюта, который действовал при городской церкви. Женщина поделилась с корреспондентом URA.RU, что это случилось после того, как у нее случился инсульт.

«Я Елена Васильевна, в августе мне исполнилось 70 лет. Меня после инсульта меня отдали в ПНД. В приюте не захотели за мной ухаживать. Так еще и вещи собрали в мешок и выкинули. А там были: шапка, куртка, зимнее все», — рассказала она.

Раньше Елена Васильевна работала там, где придется и где платили. Сын бросил ее и не желает участвовать в жизни женщины. Из-за стресса и переживаний у нее начались проблемы с алкоголем. Так она и попала в центр помощи при церкви. «Я помогала в церкви. Убиралась и мыла посуду, готовила даже», — добавила Елена Васильевна.

После того, как она пролежала три месяца в больнице, женщину привезли в центр социальной помощи «Мы вместе», где ей предоставили жилье и питание. Там ей приобрели ходунки, чтобы разминаться после инсульта, ведь у нее парализовало ногу. «Одна нога совсем не работает, падаю, но все помогают», — уточнила собеседница.

Ранее мужчину из Санкт-Петербурга, который приехал в Новый Уренгой на заработки, нашли на дороге местные жительницы. Ему также помогли сотрудники центра социальной помощи.