Politico: российская армия атакует ВСУ, пока Запад отвлекся на войну в Израиле

16 октября 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

ВС РФ проводят атаки по всей линии фронта, пишет Politico Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия возобновила наступление на всех фронтах на Украине, в то время как внимание западных лидеров устремилось на разрешение конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом пишет издание Politico. «В то время как мировые лидеры сосредоточили свое внимание на попытках разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС, ВС РФ возобновили наступательные действия на Украине на всех фронтах», — говорится в материале издания. Там добавили, что российские силы атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру и нанесли удары по различным регионам с применением ракет и беспилотников. Подкрепленные свежими войсками, российские силы также активно оказывают давление на украинские войска на всей линии фронта, заключил автор материала. Российская армия начала наступление на всей линии фронта, что стало неожиданностью для ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский поехал на заседание министров обороны НАТО из-за опасений, что Вашингтон может уделить больше внимания войне в Израиле, что может угрожать поставкам и помощи Киеву. Посол США по восстановлению Украины Пенни Притцкер посетила страну, чтобы успокоить Зеленского в связи с отвлечением внимания американских властей от украинского конфликта.

Российская армия возобновила наступление на всех фронтах на Украине, в то время как внимание западных лидеров устремилось на разрешение конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом пишет издание Politico. «В то время как мировые лидеры сосредоточили свое внимание на попытках разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС, ВС РФ возобновили наступательные действия на Украине на всех фронтах», — говорится в материале издания. Там добавили, что российские силы атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру и нанесли удары по различным регионам с применением ракет и беспилотников. Подкрепленные свежими войсками, российские силы также активно оказывают давление на украинские войска на всей линии фронта, заключил автор материала. Российская армия начала наступление на всей линии фронта, что стало неожиданностью для ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский поехал на заседание министров обороны НАТО из-за опасений, что Вашингтон может уделить больше внимания войне в Израиле, что может угрожать поставкам и помощи Киеву. Посол США по восстановлению Украины Пенни Притцкер посетила страну, чтобы успокоить Зеленского в связи с отвлечением внимания американских властей от украинского конфликта.