США отправили посла в Киев, чтобы успокоить Зеленского из-за конфликта в Израиле

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Президент США. stock, борт, самолет, stock, Джо Байден
Посол США Пенни Притцкер прилетела в Киев для встречи с Владимиром Зеленским Фото:
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Посол США по восстановлению Украины Пенни Притцкер посетила Киев для успокоения президента Украины Владимира Зеленского в связи с конфликтом в Израиле и сопутствующего отвлечения внимания американских властей от украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Посол США Притцкер посетила Киев, чтобы успокоить Зеленского», — говорится в материале агентства. Там добавили, что визит посла был направлено на подчеркивание неизменной поддержки Украины со стороны США, несмотря на эскалацию в Израиле и отвлечение внимания от конфликта в Украине.

Во время визита Притцкер встретилась с высокопоставленными чиновниками Украины, представителями частного сектора и Американской торговой палаты. На встрече обсуждались потребности Украины перед зимой и оценки обстановки в бизнес-сообществе, заключили в агентстве.

Президент США Джо Байден заявлял, что США способны одновременно помогать Украине и Израилю во время их военных конфликтов. Война в Израиле оказала серьезное влияние на мировое сообщество, что заставило Запад перераспределить ресурсы для поддержки Израиля. при этом поддержка Киева может быть сложной задачей для Запада, и аналитики предполагают, что украинские власти будут вынуждены искать мирные решения, передает «Утро.ру».

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Посол США по восстановлению Украины Пенни Притцкер посетила Киев для успокоения президента Украины Владимира Зеленского в связи с конфликтом в Израиле и сопутствующего отвлечения внимания американских властей от украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Посол США Притцкер посетила Киев, чтобы успокоить Зеленского», — говорится в материале агентства. Там добавили, что визит посла был направлено на подчеркивание неизменной поддержки Украины со стороны США, несмотря на эскалацию в Израиле и отвлечение внимания от конфликта в Украине. Во время визита Притцкер встретилась с высокопоставленными чиновниками Украины, представителями частного сектора и Американской торговой палаты. На встрече обсуждались потребности Украины перед зимой и оценки обстановки в бизнес-сообществе, заключили в агентстве. Президент США Джо Байден заявлял, что США способны одновременно помогать Украине и Израилю во время их военных конфликтов. Война в Израиле оказала серьезное влияние на мировое сообщество, что заставило Запад перераспределить ресурсы для поддержки Израиля. при этом поддержка Киева может быть сложной задачей для Запада, и аналитики предполагают, что украинские власти будут вынуждены искать мирные решения, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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