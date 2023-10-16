США отправили посла в Киев, чтобы успокоить Зеленского из-за конфликта в Израиле

16 октября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Посол США Пенни Притцкер прилетела в Киев для встречи с Владимиром Зеленским Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол США по восстановлению Украины Пенни Притцкер посетила Киев для успокоения президента Украины Владимира Зеленского в связи с конфликтом в Израиле и сопутствующего отвлечения внимания американских властей от украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Посол США Притцкер посетила Киев, чтобы успокоить Зеленского», — говорится в материале агентства. Там добавили, что визит посла был направлено на подчеркивание неизменной поддержки Украины со стороны США, несмотря на эскалацию в Израиле и отвлечение внимания от конфликта в Украине. Во время визита Притцкер встретилась с высокопоставленными чиновниками Украины, представителями частного сектора и Американской торговой палаты. На встрече обсуждались потребности Украины перед зимой и оценки обстановки в бизнес-сообществе, заключили в агентстве. Президент США Джо Байден заявлял, что США способны одновременно помогать Украине и Израилю во время их военных конфликтов. Война в Израиле оказала серьезное влияние на мировое сообщество, что заставило Запад перераспределить ресурсы для поддержки Израиля. при этом поддержка Киева может быть сложной задачей для Запада, и аналитики предполагают, что украинские власти будут вынуждены искать мирные решения, передает «Утро.ру».

Посол США по восстановлению Украины Пенни Притцкер посетила Киев для успокоения президента Украины Владимира Зеленского в связи с конфликтом в Израиле и сопутствующего отвлечения внимания американских властей от украинского конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Посол США Притцкер посетила Киев, чтобы успокоить Зеленского», — говорится в материале агентства. Там добавили, что визит посла был направлено на подчеркивание неизменной поддержки Украины со стороны США, несмотря на эскалацию в Израиле и отвлечение внимания от конфликта в Украине. Во время визита Притцкер встретилась с высокопоставленными чиновниками Украины, представителями частного сектора и Американской торговой палаты. На встрече обсуждались потребности Украины перед зимой и оценки обстановки в бизнес-сообществе, заключили в агентстве. Президент США Джо Байден заявлял, что США способны одновременно помогать Украине и Израилю во время их военных конфликтов. Война в Израиле оказала серьезное влияние на мировое сообщество, что заставило Запад перераспределить ресурсы для поддержки Израиля. при этом поддержка Киева может быть сложной задачей для Запада, и аналитики предполагают, что украинские власти будут вынуждены искать мирные решения, передает «Утро.ру».