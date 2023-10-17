США направляет тысячи морпехов к берегам Израиля: главное о войне на Ближнем Востоке к утру

Соединенные Штаты направляют две тысячи морпехов к израильским берегам
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США направляются к Израилю. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к утру 17 октября.
- США направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из двух тысяч морских пехотинцев. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
- В секторе Газа около 1,2 тысячи человек находятся под завалами домов, разрушенных из-за бомбежки со стороны Израиля. Среди них насчитывается 500 детей.
- При ударах Израиля в секторе Газа погибли 22 заложника. Общее количество пленных составляет от 200 до 250 человек.
- Представители палестинского движения ХАМАС заявили о том, что готовы обменять заложников на шесть тысяч палестинцев. На данный момент они находятся в израильских тюрьмах.
- Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна не остановится, пока не будут уничтожены боевики ХАМАС. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил о том, что в ближайшее время со стороны противников Израиля могут предприниматься «упреждающие действия». Также он не стал опровергать участие Тегерана в войне, заявив, что «можно представить любую вероятность».
- Американский президент Джо Байден 18 октября отправится в Израиль. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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