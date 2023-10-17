США направляет тысячи морпехов к берегам Израиля: главное о войне на Ближнем Востоке к утру

США направляют к берегам Израиля две тысячи морских пехотинцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, десант, военные, военный корабль, nato, солдат, армия сша, военный флот, солдаты нато
Соединенные Штаты направляют две тысячи морпехов к израильским берегам Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США направляются к Израилю. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к утру 17 октября.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США направляются к Израилю. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к утру 17 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...