ХАМАС сообщил о массовых убийствах мирного населения со стороны Израиля

17 октября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

ХАМАС заявила о массовых убийствах жителей израильской армией Фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армией Израиля (ЦАХАЛ) в районах провинций Хан-Юнис и Рафах было убито около 80 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе палестинского движения ХАМАС. «За последние сутки самолеты активизировали налеты на ряд районов провинций Хан-Юнис и Рафах и совершили массовые убийства нескольких семей, в результате которых погибли около 80 человек и десятки получили ранения», — говорится в сообщении группировки, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что заявления израильской армии о безопасных зонах, в которые призывают переместить граждан, являются ложными. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября. Израильская Армия (ЦАХАЛ) объявила о подготовке к расширению военной операции «Железные мечи», направленной на уничтожение палестинского движения ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. В рамках операции ЦАХАЛ выпустила предписание, по которому жители должны покинуть свои дома на севере и переместиться на юг. Для этого им давалось 24 часа. Россия приняла все необходимые подготовительные меры для эвакуации российских граждан из сектора Газа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, передает RT. Израиль пока не начал наземную операцию из-за погодных условий.

Армией Израиля (ЦАХАЛ) в районах провинций Хан-Юнис и Рафах было убито около 80 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе палестинского движения ХАМАС. «За последние сутки самолеты активизировали налеты на ряд районов провинций Хан-Юнис и Рафах и совершили массовые убийства нескольких семей, в результате которых погибли около 80 человек и десятки получили ранения», — говорится в сообщении группировки, опубликованном в telegram-канале. Там отметили, что заявления израильской армии о безопасных зонах, в которые призывают переместить граждан, являются ложными. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября. Израильская Армия (ЦАХАЛ) объявила о подготовке к расширению военной операции «Железные мечи», направленной на уничтожение палестинского движения ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. В рамках операции ЦАХАЛ выпустила предписание, по которому жители должны покинуть свои дома на севере и переместиться на юг. Для этого им давалось 24 часа. Россия приняла все необходимые подготовительные меры для эвакуации российских граждан из сектора Газа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, передает RT. Израиль пока не начал наземную операцию из-за погодных условий.