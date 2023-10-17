Курганский сенатор Муратов поможет жене бойца, пропавшего на СВО

Сенатор Муратов встретился с женой бойца, пропавшего на СВО

Сергей Муратов вызвался помочь жене пропавшего на СВО бойца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов провел прием граждан, на котором встретился с женой бойца, пропавшего без вести на специальной военной операции (СВО), и пообещал ей помочь. Об этом Муратов рассказал в своем telegram-канале.

«Провел очередной прием граждан. Есть много различных проблем. Первая — курганские участники СВО, награжденные орденами и медалями. Вторая — жена бойца СВО, который пропал без вести, с чем все намного сложнее, но я постараюсь сделать все, что в моих силах», — написал Муратов.

Ранее сенатор перечислил, что общество должно сделать для президента РФ Владимира Путина. По его словам, необходимо оказать главе государства поддержку и сплотиться вокруг него. Муратов отметил, что президент прилагает немало усилий, чтобы обеспечить суверенитет России и защитить ее национальные интересы.