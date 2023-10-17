17 октября 2023

Полковник Райснер: РФ использует свои атаки, чтобы манипулировать тактикой ВСУ

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ВС РФ диктует Украине, где размещать силы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия в ходе наступления определяет, где вооруженные силы Украины будут размещать свои силы. Такое заявление сделал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.

«Россия посредством своих атак внезапно начала определять, где Украина должна разместить свои силы. Украинцы вынуждены реагировать», — рассказал полковник немецкому телеканалу N-TV.

Ранее сообщалось, что российская армия отбила все атаки ВСУ и готова перейти в наступление. Зарубежные СМИ высказывают мнение, что это станет переломным моментом в СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о больших потерях украинской армии. В ООН считают, что контрнаступление Киева закончилось 13 октября.

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Российская армия в ходе наступления определяет, где вооруженные силы Украины будут размещать свои силы. Такое заявление сделал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. «Россия посредством своих атак внезапно начала определять, где Украина должна разместить свои силы. Украинцы вынуждены реагировать», — рассказал полковник немецкому телеканалу N-TV. Ранее сообщалось, что российская армия отбила все атаки ВСУ и готова перейти в наступление. Зарубежные СМИ высказывают мнение, что это станет переломным моментом в СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о больших потерях украинской армии. В ООН считают, что контрнаступление Киева закончилось 13 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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