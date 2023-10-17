17 октября 2023

Сенаторам в Кургане показали макет ракеты, разработка которой засекречена

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, катюша, день победы, 9 мая, ракеты, парад
Сенаторам в Кургане показали суперсекретную ракету (архивное фото) Фото:

В Кургане членам комитета Совета Федерации по обороне показали сверхсекретные ракеты, которые производят на «Курганприборе». Информация об этом появилась на сайте одного из региональных СМИ.

«Также сенаторам рассказали эксклюзивную информацию о том, что предприятие готовится к изготовлению и производству новой ракеты, продемонстрировав ее макет и составные части. Что именно это за ракета пока держится в строжайшем секрете», — сообщается на сайте телеканала «Область 45».

По информации с сайта, работу в цехах предприятия показывал сенатор СФ Сергей Муратов. Членам комитета по обороне также показали новый станочный парк и продукцию, произведенную в механосборочном цеху. Между тем, сообщается, что сенаторы Совета Федерации 19 октября возложат цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Кургане. Также в правительстве региона будет проходит обсуждение итогов выполнения госзаказа.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков показал фото со встречи с сенаторами. Глава региона также сообщил, что новым руководителем комитета Совета Федерации по социальным вопросам стала Елена Перминова от Курганской области.

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В Кургане членам комитета Совета Федерации по обороне показали сверхсекретные ракеты, которые производят на «Курганприборе». Информация об этом появилась на сайте одного из региональных СМИ. «Также сенаторам рассказали эксклюзивную информацию о том, что предприятие готовится к изготовлению и производству новой ракеты, продемонстрировав ее макет и составные части. Что именно это за ракета пока держится в строжайшем секрете», — сообщается на сайте телеканала «Область 45». По информации с сайта, работу в цехах предприятия показывал сенатор СФ Сергей Муратов. Членам комитета по обороне также показали новый станочный парк и продукцию, произведенную в механосборочном цеху. Между тем, сообщается, что сенаторы Совета Федерации 19 октября возложат цветы к Вечному огню на Аллее Славы в Кургане. Также в правительстве региона будет проходит обсуждение итогов выполнения госзаказа. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков показал фото со встречи с сенаторами. Глава региона также сообщил, что новым руководителем комитета Совета Федерации по социальным вопросам стала Елена Перминова от Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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