Мэрия в ЯНАО массово набирает сотрудников в экономический отдел

Мэрия Муравленко (ЯНАО) ищет начальника управления экономики и прогнозирования, а также четверых его подчиненных в различные отделы. Согласно данным? опубликованным на портале «Госслужба», будущему руководителю готовы платить от 100 до 110 тысяч рублей ежемесячно.
«Администрация Муравленко проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должность начальника управления экономики и прогнозирования, а также руководителей отделов экономики и бюджетной сферы, муниципального заказа, стратегического планирования и развития предпринимательства. Зарплата главы управления составляет от 110 до 140 тысяч рублей, а начальникам отделов готовы платить от 80 до 90 тысяч рублей», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба».
Претенденты должны иметь уровень образования не ниже бакалавриата. Требований к опыту работы на муниципальной службе для начальников отделов не предъявляется, а вот кандидат на должность руководителя отдела должен отработать по специальности и на госслужбе минимум два года. Документы на конкурс принимаются с 19 октября по 7 ноября.
Ранее в управлении соцзащиты населения администрации Муравленко (ЯНАО) объявили конкурс на включение в кадровый резерв. На портале «Госслужба» размещены документы по 13 вакансиям на должности главных специалистов и заведующих секторами.
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