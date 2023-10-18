Мэрия в ЯНАО массово набирает сотрудников в экономический отдел

Глава управления в мэрии Муравленко может рассчитывать на зарплату в 110 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Муравленко (ЯНАО) ищет начальника управления экономики и прогнозирования, а также четверых его подчиненных в различные отделы. Согласно данным? опубликованным на портале «Госслужба», будущему руководителю готовы платить от 100 до 110 тысяч рублей ежемесячно.

«Администрация Муравленко проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должность начальника управления экономики и прогнозирования, а также руководителей отделов экономики и бюджетной сферы, муниципального заказа, стратегического планирования и развития предпринимательства. Зарплата главы управления составляет от 110 до 140 тысяч рублей, а начальникам отделов готовы платить от 80 до 90 тысяч рублей», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба».

Претенденты должны иметь уровень образования не ниже бакалавриата. Требований к опыту работы на муниципальной службе для начальников отделов не предъявляется, а вот кандидат на должность руководителя отдела должен отработать по специальности и на госслужбе минимум два года. Документы на конкурс принимаются с 19 октября по 7 ноября.

Ранее в управлении соцзащиты населения администрации Муравленко (ЯНАО) объявили конкурс на включение в кадровый резерв. На портале «Госслужба» размещены документы по 13 вакансиям на должности главных специалистов и заведующих секторами.