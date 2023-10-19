19 октября 2023

Марочко заявил об отсутствии тактики в действиях ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВСУ используют последние попытки достичь успехов на линии соприкосновения Фото:
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Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имею тактических оснований, так как они похожи на попытки добиться хоть каких-то успехов на фронте. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Поведение украинских войск сложно сопоставить с какими-то тактическими действиями, потому что сейчас это больше напоминает последние попытки добиться того, чего они хотели, то есть хоть каких-то „перемог“. Нет определенных каких-то действий, которые прослеживаются. Разве что только использование мясных штурмов увеличилось в разы для того, чтобы забросать наши позиции пушечным мясом. Хотя бы таким образом добиться успеха», — сказал Андрей Марочко.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия наблюдаются на всем фронте. «Акцент делается на завоевании каких-то позиций, которые в дальнейшем можно было бы описать как очередную перемогу. Это прослеживается по всей линии боевого соприкосновения, не только в зоне ответственности Луганской народной республики», — заключил он.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии и готовы пойти в наступление. Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что российская армия в ходе наступления определяет, где ВСУ будут размещать свои силы.

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Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имею тактических оснований, так как они похожи на попытки добиться хоть каких-то успехов на фронте. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Поведение украинских войск сложно сопоставить с какими-то тактическими действиями, потому что сейчас это больше напоминает последние попытки добиться того, чего они хотели, то есть хоть каких-то „перемог“. Нет определенных каких-то действий, которые прослеживаются. Разве что только использование мясных штурмов увеличилось в разы для того, чтобы забросать наши позиции пушечным мясом. Хотя бы таким образом добиться успеха», — сказал Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия наблюдаются на всем фронте. «Акцент делается на завоевании каких-то позиций, которые в дальнейшем можно было бы описать как очередную перемогу. Это прослеживается по всей линии боевого соприкосновения, не только в зоне ответственности Луганской народной республики», — заключил он. Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии и готовы пойти в наступление. Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что российская армия в ходе наступления определяет, где ВСУ будут размещать свои силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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