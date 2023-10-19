Марочко заявил об отсутствии тактики в действиях ВСУ

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имею тактических оснований, так как они похожи на попытки добиться хоть каких-то успехов на фронте. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Поведение украинских войск сложно сопоставить с какими-то тактическими действиями, потому что сейчас это больше напоминает последние попытки добиться того, чего они хотели, то есть хоть каких-то „перемог“. Нет определенных каких-то действий, которые прослеживаются. Разве что только использование мясных штурмов увеличилось в разы для того, чтобы забросать наши позиции пушечным мясом. Хотя бы таким образом добиться успеха», — сказал Андрей Марочко.
Собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия наблюдаются на всем фронте. «Акцент делается на завоевании каких-то позиций, которые в дальнейшем можно было бы описать как очередную перемогу. Это прослеживается по всей линии боевого соприкосновения, не только в зоне ответственности Луганской народной республики», — заключил он.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии и готовы пойти в наступление. Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что российская армия в ходе наступления определяет, где ВСУ будут размещать свои силы.
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