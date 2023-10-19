Марочко заявил об отсутствии тактики в действиях ВСУ

20 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

ВСУ используют последние попытки достичь успехов на линии соприкосновения Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имею тактических оснований, так как они похожи на попытки добиться хоть каких-то успехов на фронте. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Поведение украинских войск сложно сопоставить с какими-то тактическими действиями, потому что сейчас это больше напоминает последние попытки добиться того, чего они хотели, то есть хоть каких-то „перемог“. Нет определенных каких-то действий, которые прослеживаются. Разве что только использование мясных штурмов увеличилось в разы для того, чтобы забросать наши позиции пушечным мясом. Хотя бы таким образом добиться успеха», — сказал Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия наблюдаются на всем фронте. «Акцент делается на завоевании каких-то позиций, которые в дальнейшем можно было бы описать как очередную перемогу. Это прослеживается по всей линии боевого соприкосновения, не только в зоне ответственности Луганской народной республики», — заключил он. Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии и готовы пойти в наступление. Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что российская армия в ходе наступления определяет, где ВСУ будут размещать свои силы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имею тактических оснований, так как они похожи на попытки добиться хоть каких-то успехов на фронте. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Поведение украинских войск сложно сопоставить с какими-то тактическими действиями, потому что сейчас это больше напоминает последние попытки добиться того, чего они хотели, то есть хоть каких-то „перемог“. Нет определенных каких-то действий, которые прослеживаются. Разве что только использование мясных штурмов увеличилось в разы для того, чтобы забросать наши позиции пушечным мясом. Хотя бы таким образом добиться успеха», — сказал Андрей Марочко. Собеседник агентства подчеркнул, что подобные действия наблюдаются на всем фронте. «Акцент делается на завоевании каких-то позиций, которые в дальнейшем можно было бы описать как очередную перемогу. Это прослеживается по всей линии боевого соприкосновения, не только в зоне ответственности Луганской народной республики», — заключил он. Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы России отбили все атаки украинской армии и готовы пойти в наступление. Полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер заявил, что российская армия в ходе наступления определяет, где ВСУ будут размещать свои силы.