19 октября 2023

Из Кургана на фронт отправили шесть машин и саперные кошки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуманитарная помощь. Курган
Курганцы отправили в зону СВО гуманитарный груз с машинами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганским бойцам на фронт отправили шесть машин, саперные кошки и две фуры с гуманитарной помощью. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на отправке груза.

«На фронт из Кургана отправляют шесть машин, один прицеп. Также бойцам собрали десятки саперных кошек и две фуры с гуманитарной помощью», — передает корреспондент URA.RU. Груз отправится в Донецк, Луганск и Запорожье.

Сопредседатель Народного фронта Наталья Катайцева отметила, что часть дорогостоящего оборудования была закуплена при поддержке правительства региона и фонда «Все для Победы». «Большая благодарность нашим властям за помощь в выделение фур и за денежные средства, которые пошли на доукомлектование всего необходимого для наших ребят», — сказала Катайцева.

При поддержке правительства региона и губернатора Вадима Шумкова бойцы в зоне СВО на постоянной основе обеспечиваются всем необходимым. Из Курганской области на фронт регулярно отправляются гуманитарные грузы с автомобилями, инструментами, спецоборудованием и продуктами питания. В некоторых отправках глава региона лично принимает участие, а также проводит встречи с военнослужащими.

Гуманитарная помощь. Курган
Из Кургана на фронт отправили шесть машин для бойцов
Фото:
Гуманитарная помощь. Курган
Гуманитарный груз был собран при поддержки правительства региона, Народного фронта и неравнодушных граждан
Фото:
Гуманитарная помощь. Курган
Груз отправится в Луганск, Донецк и Запорожье
Фото:
Гуманитарная помощь. Курган
Благотворители передали бойцам жмых для растопки печей, саперные кошки, продукты питания и книги
Фото:
Гуманитарная помощь. Курган
Перед отправкой в зону СВО фуры освятил священник
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганским бойцам на фронт отправили шесть машин, саперные кошки и две фуры с гуманитарной помощью. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на отправке груза. «На фронт из Кургана отправляют шесть машин, один прицеп. Также бойцам собрали десятки саперных кошек и две фуры с гуманитарной помощью», — передает корреспондент URA.RU. Груз отправится в Донецк, Луганск и Запорожье. Сопредседатель Народного фронта Наталья Катайцева отметила, что часть дорогостоящего оборудования была закуплена при поддержке правительства региона и фонда «Все для Победы». «Большая благодарность нашим властям за помощь в выделение фур и за денежные средства, которые пошли на доукомлектование всего необходимого для наших ребят», — сказала Катайцева. При поддержке правительства региона и губернатора Вадима Шумкова бойцы в зоне СВО на постоянной основе обеспечиваются всем необходимым. Из Курганской области на фронт регулярно отправляются гуманитарные грузы с автомобилями, инструментами, спецоборудованием и продуктами питания. В некоторых отправках глава региона лично принимает участие, а также проводит встречи с военнослужащими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...