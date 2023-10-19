Курганским бойцам на фронт отправили шесть машин, саперные кошки и две фуры с гуманитарной помощью. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на отправке груза.
«На фронт из Кургана отправляют шесть машин, один прицеп. Также бойцам собрали десятки саперных кошек и две фуры с гуманитарной помощью», — передает корреспондент URA.RU. Груз отправится в Донецк, Луганск и Запорожье.
Сопредседатель Народного фронта Наталья Катайцева отметила, что часть дорогостоящего оборудования была закуплена при поддержке правительства региона и фонда «Все для Победы». «Большая благодарность нашим властям за помощь в выделение фур и за денежные средства, которые пошли на доукомлектование всего необходимого для наших ребят», — сказала Катайцева.
При поддержке правительства региона и губернатора Вадима Шумкова бойцы в зоне СВО на постоянной основе обеспечиваются всем необходимым. Из Курганской области на фронт регулярно отправляются гуманитарные грузы с автомобилями, инструментами, спецоборудованием и продуктами питания. В некоторых отправках глава региона лично принимает участие, а также проводит встречи с военнослужащими.
Из Кургана на фронт отправили шесть машин для бойцов
Курганским бойцам на фронт отправили шесть машин, саперные кошки и две фуры с гуманитарной помощью. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на отправке груза. «На фронт из Кургана отправляют шесть машин, один прицеп. Также бойцам собрали десятки саперных кошек и две фуры с гуманитарной помощью», — передает корреспондент URA.RU. Груз отправится в Донецк, Луганск и Запорожье. Сопредседатель Народного фронта Наталья Катайцева отметила, что часть дорогостоящего оборудования была закуплена при поддержке правительства региона и фонда «Все для Победы». «Большая благодарность нашим властям за помощь в выделение фур и за денежные средства, которые пошли на доукомлектование всего необходимого для наших ребят», — сказала Катайцева. При поддержке правительства региона и губернатора Вадима Шумкова бойцы в зоне СВО на постоянной основе обеспечиваются всем необходимым. Из Курганской области на фронт регулярно отправляются гуманитарные грузы с автомобилями, инструментами, спецоборудованием и продуктами питания. В некоторых отправках глава региона лично принимает участие, а также проводит встречи с военнослужащими.