Курганцы отправили в зону СВО гуманитарный груз с машинами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганским бойцам на фронт отправили шесть машин, саперные кошки и две фуры с гуманитарной помощью. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на отправке груза.

«На фронт из Кургана отправляют шесть машин, один прицеп. Также бойцам собрали десятки саперных кошек и две фуры с гуманитарной помощью», — передает корреспондент URA.RU. Груз отправится в Донецк, Луганск и Запорожье.

Сопредседатель Народного фронта Наталья Катайцева отметила, что часть дорогостоящего оборудования была закуплена при поддержке правительства региона и фонда «Все для Победы». «Большая благодарность нашим властям за помощь в выделение фур и за денежные средства, которые пошли на доукомлектование всего необходимого для наших ребят», — сказала Катайцева.

При поддержке правительства региона и губернатора Вадима Шумкова бойцы в зоне СВО на постоянной основе обеспечиваются всем необходимым. Из Курганской области на фронт регулярно отправляются гуманитарные грузы с автомобилями, инструментами, спецоборудованием и продуктами питания. В некоторых отправках глава региона лично принимает участие, а также проводит встречи с военнослужащими.

Из Кургана на фронт отправили шесть машин для бойцов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гуманитарный груз был собран при поддержки правительства региона, Народного фронта и неравнодушных граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Груз отправится в Луганск, Донецк и Запорожье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Благотворители передали бойцам жмых для растопки печей, саперные кошки, продукты питания и книги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU