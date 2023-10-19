Суд арестовал имущество задержанного ФСБ челябинского депутата на 37 млн рублей

20 октября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества задержанного ФСБ депутата гордумы Виталия Паутова. Эту информацию 20 октября URA.RU подтвердил адвокат Паутова Александр Чудинов. «Меня на данном заседании не было. Мое присутствие в данном случае было необязательным. Я напишу заявление о выдаче мне копии постановления, чтобы разобраться в перечне арестованного имущества. Будем работать дальше», — сообщил URA.RU Чудинов. По данным URA.RU, у депутата арестовали недвижимость и земельные участки на сумму свыше 37 млн рублей. Также у Паутова были арестованы счета в банках и доли в коммерческих структурах. Точная сумма пока неизвестна. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сотрудники УФСБ по региону задержали Паутова 17 октября по подозрениям в посредничестве при передаче взятки сотрудникам мэрии. Предварительно, взятка составила 2 млн рублей. По версии следствия, за эти деньги чиновники незаконно оформили разрешение на строительства дома на улице Сулимова в областном центре. Вместе с Паутовым был задержан гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. Именно эта компания занималась строительством. После предъявления обвинений депутату с подельником избрали меру пресечения. Их отправили в СИЗО на срок два месяца. Ранее они уже проходили по делу о незаконном строительстве. Правда, в качестве свидетелей. Помимо них, в деле фигурируют бывший директор ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков, и бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской, дело которого также рассматривают в суде.