В Магнитогорске продали с молотка офис челябинского экс-губернатора

Офис семейной компании Бориса Дубровского в Магнитогорске продали с другими активами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) продали на торгах офис ПО «Монтажник», принадлежавшего семье бывшего губернатора Бориса Дубровского. Как сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка, активы реализованы за 21,45 млн рублей.

«По итогам проведения торгов по продаже имущества АО «ПО «Монтажник» с победителем торгов заключен договор купли-продажи. Продано административное здание и другие активы», — сообщила Соломка.

Площадь офиса составила 2,5 тысячи кв. метров. В помещениях имеется котельная и газовое хозяйство. Также в лот попали половина доли собственности на трансформаторную подстанцию, 50% доли владения земельным участком площадью 5,4 тысячи кв. метров. Приобрел активы Кирилл Турчин. В Магнитогорске Турчин возглавляет две компании по производству металлических конструкций — «Уралспецавтоматика» и «МЗУ».

Проведение аукционов по реализации имущества должника продолжится. До 26 января будут приниматься заявки на участие в торгах. На продажу выставлено 23 лота на общую сумму 97,8 млн рублей. Среди имущества, которое распродается, права требования к 23 компаниям.

Семья Дубровских приобрела «Монтажник» в 2017 году. Компания признана банкротом летом 2020 года. В тот момент Дубровский-старший находился за рубежом. Сам он и его сын Александр также признаны банкротами.