Военкоматы ХМАО вербуют жителей Тюменской области для отправки в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень, армия, военные, солдаты, военнослужащие, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Военкоматы ХМАО обещают тюменцам единовременную выплату в размере 595 тыс. рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные комиссариаты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) через социальные сети набирают добровольцев из Тюменской области для службы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Военные комиссариаты ХМАО размещают рекламу в тюменских группах социальной сети „ВКонтакте“. Предлагают тюменцам подписать контракт в одном из военкоматов Ханты-Мансийского автономного округа. Обещают, что в таком случае добровольцы смогут получить больше денег, чем в Тюмени», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Единовременная выплата за подписание контракта на территории Югры составляет 595 тысяч рублей. В Тюменской области размер такой выплаты — 295 тысяч рублей. Добровольцам, которые отправляются в зону проведения СВО из ХМАО, обещают экипировку: тактический рюкзак с дополнительным специальным оборудованием на 32 позиции.

Ранее агентство писало о том, что военные комиссариаты Москвы набирают военнослужащих по контракту среди жителей Тюменской области. Тюменцам обещают доход за первый месяц службы с обучением в размере 560 тысяч рублей.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные комиссариаты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) через социальные сети набирают добровольцев из Тюменской области для службы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Военные комиссариаты ХМАО размещают рекламу в тюменских группах социальной сети „ВКонтакте“. Предлагают тюменцам подписать контракт в одном из военкоматов Ханты-Мансийского автономного округа. Обещают, что в таком случае добровольцы смогут получить больше денег, чем в Тюмени», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Единовременная выплата за подписание контракта на территории Югры составляет 595 тысяч рублей. В Тюменской области размер такой выплаты — 295 тысяч рублей. Добровольцам, которые отправляются в зону проведения СВО из ХМАО, обещают экипировку: тактический рюкзак с дополнительным специальным оборудованием на 32 позиции. Ранее агентство писало о том, что военные комиссариаты Москвы набирают военнослужащих по контракту среди жителей Тюменской области. Тюменцам обещают доход за первый месяц службы с обучением в размере 560 тысяч рублей. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...