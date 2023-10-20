Военкоматы ХМАО вербуют жителей Тюменской области для отправки в зону СВО

20 октября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Военкоматы ХМАО обещают тюменцам единовременную выплату в размере 595 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные комиссариаты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) через социальные сети набирают добровольцев из Тюменской области для службы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Военные комиссариаты ХМАО размещают рекламу в тюменских группах социальной сети „ВКонтакте“. Предлагают тюменцам подписать контракт в одном из военкоматов Ханты-Мансийского автономного округа. Обещают, что в таком случае добровольцы смогут получить больше денег, чем в Тюмени», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Единовременная выплата за подписание контракта на территории Югры составляет 595 тысяч рублей. В Тюменской области размер такой выплаты — 295 тысяч рублей. Добровольцам, которые отправляются в зону проведения СВО из ХМАО, обещают экипировку: тактический рюкзак с дополнительным специальным оборудованием на 32 позиции. Ранее агентство писало о том, что военные комиссариаты Москвы набирают военнослужащих по контракту среди жителей Тюменской области. Тюменцам обещают доход за первый месяц службы с обучением в размере 560 тысяч рублей. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военные комиссариаты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) через социальные сети набирают добровольцев из Тюменской области для службы в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Военные комиссариаты ХМАО размещают рекламу в тюменских группах социальной сети „ВКонтакте“. Предлагают тюменцам подписать контракт в одном из военкоматов Ханты-Мансийского автономного округа. Обещают, что в таком случае добровольцы смогут получить больше денег, чем в Тюмени», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Единовременная выплата за подписание контракта на территории Югры составляет 595 тысяч рублей. В Тюменской области размер такой выплаты — 295 тысяч рублей. Добровольцам, которые отправляются в зону проведения СВО из ХМАО, обещают экипировку: тактический рюкзак с дополнительным специальным оборудованием на 32 позиции. Ранее агентство писало о том, что военные комиссариаты Москвы набирают военнослужащих по контракту среди жителей Тюменской области. Тюменцам обещают доход за первый месяц службы с обучением в размере 560 тысяч рублей. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.