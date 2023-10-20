Уроженец Свердловской области Евгений Андреев, подозреваемый в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми, находился в монастыре. Об этом он заявил на видео, опубликованном в telegram-канале УМВД России по Пермскому краю.
«В Перми был в монастыре. За что задержали — не говорят, якобы людей каких-то пугал», — сказал Андреев на видео.
Ранее уроженец Свердловской области напал на девушку в Индустриальном районе Перми. Он душил ее около семи минут, но вмешался мужчина, после чего нападавший сбежал. Позже мужчина напал еще на двух женщин, после чего пермские чиновники совместно с полицией начали искать преступника. О том, что маньяка задержали, силовики сообщили утром 21 октября.
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