20 октября 2023

Мужчина, державший в страхе пермский район, прятался от силовиков в монастыре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Мужчина подозревается в нападении на девушек в Индустриальном районе Перми Фото:

Уроженец Свердловской области Евгений Андреев, подозреваемый в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми, находился в монастыре. Об этом он заявил на видео, опубликованном в telegram-канале УМВД России по Пермскому краю.

«В Перми был в монастыре. За что задержали — не говорят, якобы людей каких-то пугал», — сказал Андреев на видео.

Ранее уроженец Свердловской области напал на девушку в Индустриальном районе Перми. Он душил ее около семи минут, но вмешался мужчина, после чего нападавший сбежал. Позже мужчина напал еще на двух женщин, после чего пермские чиновники совместно с полицией начали искать преступника. О том, что маньяка задержали, силовики сообщили утром 21 октября.

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Уроженец Свердловской области Евгений Андреев, подозреваемый в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми, находился в монастыре. Об этом он заявил на видео, опубликованном в telegram-канале УМВД России по Пермскому краю. «В Перми был в монастыре. За что задержали — не говорят, якобы людей каких-то пугал», — сказал Андреев на видео. Ранее уроженец Свердловской области напал на девушку в Индустриальном районе Перми. Он душил ее около семи минут, но вмешался мужчина, после чего нападавший сбежал. Позже мужчина напал еще на двух женщин, после чего пермские чиновники совместно с полицией начали искать преступника. О том, что маньяка задержали, силовики сообщили утром 21 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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