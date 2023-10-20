Мишустин присвоит классный чин руководителю курганского управления Росреестра

21 октября 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Александру Чередниченко присвоят классный чин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоит классный чин руководителю управления Росреестра по Курганской области Александру Чередниченко. Об этом говорится в распоряжении правительства. «О присвоении классных чинов госслужбы РФ федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить классный чин: Чередниченко Александру Николаевичу», — говорится в распоряжении. Ранее Чередниченко был назначен новым руководителем Управления Росреестра по Курганской области. До этого он был гендиректором Государственного центра кадастровой оценки и учета и директором «Ростехинвентаризации» и «Кургантехинвентаризации». Его предшественник Олег Молчанов предстал перед судом по обвинению в махинации с премиями.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоит классный чин руководителю управления Росреестра по Курганской области Александру Чередниченко. Об этом говорится в распоряжении правительства. «О присвоении классных чинов госслужбы РФ федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить классный чин: Чередниченко Александру Николаевичу», — говорится в распоряжении. Ранее Чередниченко был назначен новым руководителем Управления Росреестра по Курганской области. До этого он был гендиректором Государственного центра кадастровой оценки и учета и директором «Ростехинвентаризации» и «Кургантехинвентаризации». Его предшественник Олег Молчанов предстал перед судом по обвинению в махинации с премиями.