Мишустин присвоит классный чин руководителю курганского управления Росреестра

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоит классный чин руководителю управления Росреестра по Курганской области Александру Чередниченко. Об этом говорится в распоряжении правительства.
«О присвоении классных чинов госслужбы РФ федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить классный чин: Чередниченко Александру Николаевичу», — говорится в распоряжении.
Ранее Чередниченко был назначен новым руководителем Управления Росреестра по Курганской области. До этого он был гендиректором Государственного центра кадастровой оценки и учета и директором «Ростехинвентаризации» и «Кургантехинвентаризации». Его предшественник Олег Молчанов предстал перед судом по обвинению в махинации с премиями.
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