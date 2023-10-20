20 октября 2023

Мишустин присвоит классный чин руководителю курганского управления Росреестра

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Заседание городской думы. Курган, совещание, чиновник, часы, заседание, руки, депутат
Александру Чередниченко присвоят классный чин Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоит классный чин руководителю управления Росреестра по Курганской области Александру Чередниченко. Об этом говорится в распоряжении правительства.

«О присвоении классных чинов госслужбы РФ федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить классный чин: Чередниченко Александру Николаевичу», — говорится в распоряжении.

Ранее Чередниченко был назначен новым руководителем Управления Росреестра по Курганской области. До этого он был гендиректором Государственного центра кадастровой оценки и учета и директором «Ростехинвентаризации» и «Кургантехинвентаризации». Его предшественник Олег Молчанов предстал перед судом по обвинению в махинации с премиями.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоит классный чин руководителю управления Росреестра по Курганской области Александру Чередниченко. Об этом говорится в распоряжении правительства. «О присвоении классных чинов госслужбы РФ федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить классный чин: Чередниченко Александру Николаевичу», — говорится в распоряжении. Ранее Чередниченко был назначен новым руководителем Управления Росреестра по Курганской области. До этого он был гендиректором Государственного центра кадастровой оценки и учета и директором «Ростехинвентаризации» и «Кургантехинвентаризации». Его предшественник Олег Молчанов предстал перед судом по обвинению в махинации с премиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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