Newsweek: спецоперация полностью изменила рынок борьбы с БПЛА

22 октября 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Беспилотники сейчас являются одни из главных оружий на поле боя, отмечают военкоры РФ Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дроны, которые все чаще используют стороны в ходе конфликта на Украине, привели к тому, что крупнейшие мировые производители оружия сосредоточились на создании высокоточных комплексов, способных обнаружить и сбить беспилотные аппараты. Об этом сообщают участники рынка. «Геополитическая ситуация полностью изменила рынок борьбы с БПЛА. Конфликт на Украине открыл нам глаза на важность дронов и их обнаружения. Все осознали — необходимо наращивания потенциала ПВО из-за угрозы, которую потенциально представляют беспилотники», — отметили производители в интервью Newsweek. По данным экспертов Aeromotus, к 2024 году мировой рынок технологий беспилотных летательных аппаратов вырастет в три раза. Сейчас он примерно составляет 14 млрд долларов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отмечал рост цен в РФ на БПЛА китайского производителя DJI. Компания покинула страну из-за наложенных на Россию санкций. В Кремле подчеркивали, что готовы к развитию новой отрасли экономики — беспилотных авиационных систем. Для запуска серийного производства беспилотников в РФ требуется инвестиции в объеме 267 млрд рублей.

Дроны, которые все чаще используют стороны в ходе конфликта на Украине, привели к тому, что крупнейшие мировые производители оружия сосредоточились на создании высокоточных комплексов, способных обнаружить и сбить беспилотные аппараты. Об этом сообщают участники рынка. «Геополитическая ситуация полностью изменила рынок борьбы с БПЛА. Конфликт на Украине открыл нам глаза на важность дронов и их обнаружения. Все осознали — необходимо наращивания потенциала ПВО из-за угрозы, которую потенциально представляют беспилотники», — отметили производители в интервью Newsweek. По данным экспертов Aeromotus, к 2024 году мировой рынок технологий беспилотных летательных аппаратов вырастет в три раза. Сейчас он примерно составляет 14 млрд долларов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отмечал рост цен в РФ на БПЛА китайского производителя DJI. Компания покинула страну из-за наложенных на Россию санкций. В Кремле подчеркивали, что готовы к развитию новой отрасли экономики — беспилотных авиационных систем. Для запуска серийного производства беспилотников в РФ требуется инвестиции в объеме 267 млрд рублей.