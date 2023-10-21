21 октября 2023

Newsweek: спецоперация полностью изменила рынок борьбы с БПЛА

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Беспилотники сейчас являются одни из главных оружий на поле боя, отмечают военкоры РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дроны, которые все чаще используют стороны в ходе конфликта на Украине, привели к тому, что крупнейшие мировые производители оружия сосредоточились на создании высокоточных комплексов, способных обнаружить и сбить беспилотные аппараты. Об этом сообщают участники рынка.

«Геополитическая ситуация полностью изменила рынок борьбы с БПЛА. Конфликт на Украине открыл нам глаза на важность дронов и их обнаружения. Все осознали — необходимо наращивания потенциала ПВО из-за угрозы, которую потенциально представляют беспилотники», — отметили производители в интервью Newsweek.

По данным экспертов Aeromotus, к 2024 году мировой рынок технологий беспилотных летательных аппаратов вырастет в три раза. Сейчас он примерно составляет 14 млрд долларов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отмечал рост цен в РФ на БПЛА китайского производителя DJI. Компания покинула страну из-за наложенных на Россию санкций. В Кремле подчеркивали, что готовы к развитию новой отрасли экономики — беспилотных авиационных систем. Для запуска серийного производства беспилотников в РФ требуется инвестиции в объеме 267 млрд рублей.

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Дроны, которые все чаще используют стороны в ходе конфликта на Украине, привели к тому, что крупнейшие мировые производители оружия сосредоточились на создании высокоточных комплексов, способных обнаружить и сбить беспилотные аппараты. Об этом сообщают участники рынка. «Геополитическая ситуация полностью изменила рынок борьбы с БПЛА. Конфликт на Украине открыл нам глаза на важность дронов и их обнаружения. Все осознали — необходимо наращивания потенциала ПВО из-за угрозы, которую потенциально представляют беспилотники», — отметили производители в интервью Newsweek. По данным экспертов Aeromotus, к 2024 году мировой рынок технологий беспилотных летательных аппаратов вырастет в три раза. Сейчас он примерно составляет 14 млрд долларов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отмечал рост цен в РФ на БПЛА китайского производителя DJI. Компания покинула страну из-за наложенных на Россию санкций. В Кремле подчеркивали, что готовы к развитию новой отрасли экономики — беспилотных авиационных систем. Для запуска серийного производства беспилотников в РФ требуется инвестиции в объеме 267 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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