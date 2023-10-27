В Ирбите к Новому году появится свой медиаэкран

27 октября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Подарок разместят на центральной улице Ирбита (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) к Новому году появится свой медиаэкран. Его длина будет достигать 100 метров, а разместят его в исторической части города. «Новость, которую вы точно не ждали. Медиаэкран в Ирбите. Скоро», — говорится в сообщении telegram-канала «Медиаэкран на Вайнера». Как пояснил URA.RU член Совета Федерации Виктор Шептий, вчера в свердловском городе прошел международный форум «Ирбит — город музей» с приглашением экспертов в области туризма и искусствоведения, где обсуждались планы развития города — в 2031 году ему исполнится 400 лет. В рамках подготовки к юбилею будет утвержден список мероприятий, а также построено два кластера: «Город-музей» (создание музейного комплекса) и «Город художественного образования» (постройка молодежного кампуса). «Здесь традиционно привлекаются внебюджетные средства, а у компании „Сима-ленд“ есть опыт проведения субботников, поэтому родилась идея — по подобию Екатеринбурга сделать медиафасад, причем выбрана одна из центральных улиц», — рассказал Шептий. Он уточнил, что подарок от «Сима-ленда» появится до конца этого года на бульваре в исторической части города, где также будут приведены в порядок дома-памятники. Медиаэкран появился на главной пешеходной улице Екатеринбурга 12 августа. Инсталляцию Екатеринбургу на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». В начале октября осведомленный источник URA.RU рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день, 7 октября, он впервые перестал работать. Жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка. В конце октября неизвестные повредили экран, из-за чего его пришлось временно отключить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ирбите (Свердловская область) к Новому году появится свой медиаэкран. Его длина будет достигать 100 метров, а разместят его в исторической части города. «Новость, которую вы точно не ждали. Медиаэкран в Ирбите. Скоро», — говорится в сообщении telegram-канала «Медиаэкран на Вайнера». Как пояснил URA.RU член Совета Федерации Виктор Шептий, вчера в свердловском городе прошел международный форум «Ирбит — город музей» с приглашением экспертов в области туризма и искусствоведения, где обсуждались планы развития города — в 2031 году ему исполнится 400 лет. В рамках подготовки к юбилею будет утвержден список мероприятий, а также построено два кластера: «Город-музей» (создание музейного комплекса) и «Город художественного образования» (постройка молодежного кампуса). «Здесь традиционно привлекаются внебюджетные средства, а у компании „Сима-ленд“ есть опыт проведения субботников, поэтому родилась идея — по подобию Екатеринбурга сделать медиафасад, причем выбрана одна из центральных улиц», — рассказал Шептий. Он уточнил, что подарок от «Сима-ленда» появится до конца этого года на бульваре в исторической части города, где также будут приведены в порядок дома-памятники. Медиаэкран появился на главной пешеходной улице Екатеринбурга 12 августа. Инсталляцию Екатеринбургу на 300-летие подарила компания «Сима-ленд». В начале октября осведомленный источник URA.RU рассказал, что медиаэкран уберут, в этот же день, 7 октября, он впервые перестал работать. Жители Екатеринбурга начали собирать подписи с просьбой не убирать подарок, а компания «Сима-ленд» предложила горожанам самим решить судьбу подарка. В конце октября неизвестные повредили экран, из-за чего его пришлось временно отключить.