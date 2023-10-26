26 октября 2023

Эвакуированные из опасных сел жители ЯНАО вернулись домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Фрагменты ракеты упали на расстоянии от населенных пунктов Фото:

Жители нескольких сел Ямальского района (ЯНАО), ранее эвакуированные из-за запуска ракет, вернулись домой. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.

«Все жители, ранее эвакуированные на время запуска ракеты возвращены к местам традиционного образа жизни. Ракета „Союз-2“ стартовала сегодня, с космодрома „Плесецк“ (Архангельская область). Отделяющиеся фрагменты ракеты упали в Ямальском районе на значительном удалении от населенных пунктов. Пострадавших нет», — указано в сообщении.

Ранее агентство писало о том, что из-за запуска ракеты «Союз-2» несколько сел ЯНАО объявлены опасными. Население эвакуировали и попросили воздержаться от поездок в этом направлении.

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Жители нескольких сел Ямальского района (ЯНАО), ранее эвакуированные из-за запуска ракет, вернулись домой. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО. «Все жители, ранее эвакуированные на время запуска ракеты возвращены к местам традиционного образа жизни. Ракета „Союз-2“ стартовала сегодня, с космодрома „Плесецк“ (Архангельская область). Отделяющиеся фрагменты ракеты упали в Ямальском районе на значительном удалении от населенных пунктов. Пострадавших нет», — указано в сообщении. Ранее агентство писало о том, что из-за запуска ракеты «Союз-2» несколько сел ЯНАО объявлены опасными. Население эвакуировали и попросили воздержаться от поездок в этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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