Эвакуированные из опасных сел жители ЯНАО вернулись домой

27 октября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Фрагменты ракеты упали на расстоянии от населенных пунктов Фото: Пресс-служба Роскосмоса Жители нескольких сел Ямальского района (ЯНАО), ранее эвакуированные из-за запуска ракет, вернулись домой. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО. «Все жители, ранее эвакуированные на время запуска ракеты возвращены к местам традиционного образа жизни. Ракета „Союз-2“ стартовала сегодня, с космодрома „Плесецк“ (Архангельская область). Отделяющиеся фрагменты ракеты упали в Ямальском районе на значительном удалении от населенных пунктов. Пострадавших нет», — указано в сообщении. Ранее агентство писало о том, что из-за запуска ракеты «Союз-2» несколько сел ЯНАО объявлены опасными. Население эвакуировали и попросили воздержаться от поездок в этом направлении.

Жители нескольких сел Ямальского района (ЯНАО), ранее эвакуированные из-за запуска ракет, вернулись домой. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО. «Все жители, ранее эвакуированные на время запуска ракеты возвращены к местам традиционного образа жизни. Ракета „Союз-2“ стартовала сегодня, с космодрома „Плесецк“ (Архангельская область). Отделяющиеся фрагменты ракеты упали в Ямальском районе на значительном удалении от населенных пунктов. Пострадавших нет», — указано в сообщении. Ранее агентство писало о том, что из-за запуска ракеты «Союз-2» несколько сел ЯНАО объявлены опасными. Население эвакуировали и попросили воздержаться от поездок в этом направлении.