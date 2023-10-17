В ЯНАО несколько сел станут опасными из-за пуска ракет

Из-за пуска ракеты-носителя «Союз-2» несколько сел и факторий Ямальского района (ЯНАО) будут объявлены временно опасными. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
«Уважаемые жители и гости Ямальского района! Сообщаем вам, что 27 октября (резерв 28 октября, 2, 3, 8, 9, 14 и 15 ноября) 2023 года состоится пуск ракеты-носителя „Союз-2“. Районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя определены между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Ямальского района.
Там добавили, что из-за пуска «Союза-2» населенные пункты будут объявлены временно опасными. Жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от поездок в указанные села и фактории в период с 27 октября по 15 ноября 2023 года.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.