17 октября 2023
16 октября 2023

В ЯНАО несколько сел станут опасными из-за пуска ракет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, ракета, байконур, космодром, запуск ракеты
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» состоится в период с 27 октября по 15 ноября 2023 года Фото:

Из-за пуска ракеты-носителя «Союз-2» несколько сел и факторий Ямальского района (ЯНАО) будут объявлены временно опасными. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

«Уважаемые жители и гости Ямальского района! Сообщаем вам, что 27 октября (резерв 28 октября, 2, 3, 8, 9, 14 и 15 ноября) 2023 года состоится пуск ракеты-носителя „Союз-2“. Районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя определены между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Ямальского района.

Там добавили, что из-за пуска «Союза-2» населенные пункты будут объявлены временно опасными. Жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от поездок в указанные села и фактории в период с 27 октября по 15 ноября 2023 года.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за пуска ракеты-носителя «Союз-2» несколько сел и факторий Ямальского района (ЯНАО) будут объявлены временно опасными. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета. «Уважаемые жители и гости Ямальского района! Сообщаем вам, что 27 октября (резерв 28 октября, 2, 3, 8, 9, 14 и 15 ноября) 2023 года состоится пуск ракеты-носителя „Союз-2“. Районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя определены между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, селом Панаевск и факторией Хадыта-Яха», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Ямальского района. Там добавили, что из-за пуска «Союза-2» населенные пункты будут объявлены временно опасными. Жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от поездок в указанные села и фактории в период с 27 октября по 15 ноября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...