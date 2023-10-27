Когда ждать нового падения рубля

Финансовый советник Парий: курс доллара в 93-94 рубля продержится до Нового года

28 октября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Курс доллара пока не превысит отметку в 100 рублей, считает Елена Парий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курс доллара в диапазоне 93-94 рублей продержится до Нового года, а после этого может произойти новый скачок. Такой прогноз в беседе с URA.RU дала сертифицированный независимый финансовый советник, основатель бухгалтерской компании MBSconsult, действующий аудитор Елена Парий. «До декабря, ближе к Новому году, к закрытию года финансовых показателей доллар продержится в пороге 93-94 рублей, потому что нужно будет платить налоги. Компании продают выручку, чтобы заплатить в рублях и направить в бюджет, из-за этого происходит небольшая коррекция вниз», — объяснила Елена Парий. При этом финансовый советник не исключила, что после Нового года доллар вновь может вернуться к курсу около 100 рублей и выше. «Все сделки привязаны к валюте, к доллару. Все равно это все будет расти. В марте в 2022 году 100 рублей за доллар нас еще удивлял, а сейчас это уже почти норма. Мы уже спокойно реагируем. И дальше курс будет расти и нас шокировать, там 150 рублей за доллар, но и к этому мы потом привыкнем», — отметила Парий. Собеседник агентства посоветовала хранить деньги в рублях, если нет необходимости выезжать из страны. «Если человек не путешествует и живет в России, всего боится, лучше обратить внимание на короткие вклады в рублях, хотя бы так сберегать деньги. Хранить под матрасом — это риски. Как и то, когда люди на фоне кризисных моментов начинают покупать золотые слитки, не понимая, что любой отпечаток, так как золото мягкое, из-за неправильного хранения удешевляет драгоценный металл сразу на 50%. Если мы говорим про подушку безопасности, то лучше ее, конечно, диверсифицировать, держать в разных валютах, таких устойчивых, как доллар, евро, фунт. Тут надо исходить из запроса человека», — добавила она. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать имеющуюся у них иностранную валюту. Происходить это должно в течение двух недель. По словам президента РФ, для бюджета валютный курс должен быть чуть пониже, поэтому был подписан указ. После чего впервые с 29 сентября доллар опустился ниже 97 рублей. 27 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 15%. Курс доллара на Московской бирже упал до 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курс доллара в диапазоне 93-94 рублей продержится до Нового года, а после этого может произойти новый скачок. Такой прогноз в беседе с URA.RU дала сертифицированный независимый финансовый советник, основатель бухгалтерской компании MBSconsult, действующий аудитор Елена Парий. «До декабря, ближе к Новому году, к закрытию года финансовых показателей доллар продержится в пороге 93-94 рублей, потому что нужно будет платить налоги. Компании продают выручку, чтобы заплатить в рублях и направить в бюджет, из-за этого происходит небольшая коррекция вниз», — объяснила Елена Парий. При этом финансовый советник не исключила, что после Нового года доллар вновь может вернуться к курсу около 100 рублей и выше. «Все сделки привязаны к валюте, к доллару. Все равно это все будет расти. В марте в 2022 году 100 рублей за доллар нас еще удивлял, а сейчас это уже почти норма. Мы уже спокойно реагируем. И дальше курс будет расти и нас шокировать, там 150 рублей за доллар, но и к этому мы потом привыкнем», — отметила Парий. Собеседник агентства посоветовала хранить деньги в рублях, если нет необходимости выезжать из страны. «Если человек не путешествует и живет в России, всего боится, лучше обратить внимание на короткие вклады в рублях, хотя бы так сберегать деньги. Хранить под матрасом — это риски. Как и то, когда люди на фоне кризисных моментов начинают покупать золотые слитки, не понимая, что любой отпечаток, так как золото мягкое, из-за неправильного хранения удешевляет драгоценный металл сразу на 50%. Если мы говорим про подушку безопасности, то лучше ее, конечно, диверсифицировать, держать в разных валютах, таких устойчивых, как доллар, евро, фунт. Тут надо исходить из запроса человека», — добавила она. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать имеющуюся у них иностранную валюту. Происходить это должно в течение двух недель. По словам президента РФ, для бюджета валютный курс должен быть чуть пониже, поэтому был подписан указ. После чего впервые с 29 сентября доллар опустился ниже 97 рублей. 27 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 15%. Курс доллара на Московской бирже упал до 93 рублей, а евро — ниже 98 рублей.