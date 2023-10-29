Курганский экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал, какие болезни нельзя иметь наемникам в Африке

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана: в Африке нужно иметь здоровые зубы и легкие

30 октября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Экс-боец ЧВК «Вагнер» из Кургана назвал болезни, с которыми лучше не служить в Африке Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший штурмовик ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал о том, какие болезни нельзя иметь наемникам, которые отправляются служить в африканские страны. По его словам, обязательно нужно иметь здоровые зубы и легкие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам боец, который сейчас служит в чеченском спецназе Кадырова в зоне СВО. «В составе ЧВК „Вагнер“ я пробыл в разных странах Африки полтора года. Там очень важно иметь не только хорошую военную подготовку, но и крепкое здоровье. Так, чтобы вылечить один зуб, однажды мне пришлось заплатить 150 долларов (около 14 тысяч рублей). Поэтому в Африке обязательно нужно иметь здоровые зубы, иначе быстро нацепляешь инфекций и все деньги будут уходить на лечение. Легкие тоже нужно иметь хорошие, в их климате очень быстро можно поймать туберкулез», — рассказал боец. Также он добавил, что обязательно нужно пройти полный анализ крови, потому что в Африке очень сложно с донорством. Ранее курганский боец ЧВК «Вагнер» в разговоре с URA.RU рассказал, к чему готовиться наемникам в Африке. По его словам, нужно опасаться малярийной болезни, которой часто заражаются на континенте. Еще один штурмовик ЧВК из Кургана называл причину, по которой многим военным невыгодно ехать служить в Африку. Боец отметил, что там наемникам платят намного меньше, чем в зоне СВО. Кроме того, сообщалось, что в Кургане добровольцам помогают заключать контракты с ЧВК «Вагнер» для отправки в Беларусь и страны Африки. Военнослужащим оказывают поддержку в оформлении документов и решении вопросов с долгами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший штурмовик ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал о том, какие болезни нельзя иметь наемникам, которые отправляются служить в африканские страны. По его словам, обязательно нужно иметь здоровые зубы и легкие. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам боец, который сейчас служит в чеченском спецназе Кадырова в зоне СВО. «В составе ЧВК „Вагнер“ я пробыл в разных странах Африки полтора года. Там очень важно иметь не только хорошую военную подготовку, но и крепкое здоровье. Так, чтобы вылечить один зуб, однажды мне пришлось заплатить 150 долларов (около 14 тысяч рублей). Поэтому в Африке обязательно нужно иметь здоровые зубы, иначе быстро нацепляешь инфекций и все деньги будут уходить на лечение. Легкие тоже нужно иметь хорошие, в их климате очень быстро можно поймать туберкулез», — рассказал боец. Также он добавил, что обязательно нужно пройти полный анализ крови, потому что в Африке очень сложно с донорством. Ранее курганский боец ЧВК «Вагнер» в разговоре с URA.RU рассказал, к чему готовиться наемникам в Африке. По его словам, нужно опасаться малярийной болезни, которой часто заражаются на континенте. Еще один штурмовик ЧВК из Кургана называл причину, по которой многим военным невыгодно ехать служить в Африку. Боец отметил, что там наемникам платят намного меньше, чем в зоне СВО. Кроме того, сообщалось, что в Кургане добровольцам помогают заключать контракты с ЧВК «Вагнер» для отправки в Беларусь и страны Африки. Военнослужащим оказывают поддержку в оформлении документов и решении вопросов с долгами.