Президент Латвии: страны Балтии вступили в НАТО на случай противостояния с РФ

29 октября 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Страны Балтии ожидали изменений от России, поэтому вступили в НАТО, заявил Эдгарс Ринкевичс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Латвия, Литва и Эстония вступили в НАТО, поскольку ожидали изменений от России и готовились к расширению ее границ. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Мы всегда осознавали этот вызов России.<…> Одной из причин, по которой Латвия вместе с Литвой и Эстонией сделала все возможное, чтобы вступить в НАТО и ЕС [в 2004 году], было осознание, еще в 1990-е годы, что Россия изменится», — сказал Ринкевичс, его слова приводятся в статье телеканала CNN. Он отметил, что не верит, что Россия попытается напасть на члена НАТО или ЕС, но она безусловно расширит свои границы. Ранее издание Reuters, ссылаясь на трех дипломатов, сообщило, что союзники НАТО согласовали планы защиты от якобы возможной атаки России. Они отметили, что альянс должен иметь все планы задолго до того, как может разразиться конфликт с равным противником, таким как Москва. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что страх западных стран перед Россией абсурден. Она не стала бы начинать войну ни с одним представителем НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что страны НАТО наращивают численность своих сил в Восточной Европе с целью сдерживания РФ. При этом она отмечала, что Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но требует уважения своих законных интересов безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Латвия, Литва и Эстония вступили в НАТО, поскольку ожидали изменений от России и готовились к расширению ее границ. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. «Мы всегда осознавали этот вызов России.<…> Одной из причин, по которой Латвия вместе с Литвой и Эстонией сделала все возможное, чтобы вступить в НАТО и ЕС [в 2004 году], было осознание, еще в 1990-е годы, что Россия изменится», — сказал Ринкевичс, его слова приводятся в статье телеканала CNN. Он отметил, что не верит, что Россия попытается напасть на члена НАТО или ЕС, но она безусловно расширит свои границы. Ранее издание Reuters, ссылаясь на трех дипломатов, сообщило, что союзники НАТО согласовали планы защиты от якобы возможной атаки России. Они отметили, что альянс должен иметь все планы задолго до того, как может разразиться конфликт с равным противником, таким как Москва. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что страх западных стран перед Россией абсурден. Она не стала бы начинать войну ни с одним представителем НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что страны НАТО наращивают численность своих сил в Восточной Европе с целью сдерживания РФ. При этом она отмечала, что Россия никогда не угрожала и не угрожает НАТО, но требует уважения своих законных интересов безопасности.