19FortyFive: Путин загнал ВСУ в «кровавый тупик»

29 октября 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Украинские военные должны найти способ прорвать обширную российскую оборону Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин загнал Вооруженные силы Украины в «кровавый тупик», благодаря обширной российской обороне. Об этом написало издание 19FortyFive. «Конфликт на Украине все больше похож на кровавый тупик. Украинские военные должны найти способ прорвать обширную российскую оборону и добиться оперативного прорыва», — говорится в материале издания. Там отмечают, что все действия украинских сил, которые не будут соответствовать прорыву, играют на руку Путину. По словам авторов статьи, своими действиями Кремль заставит Украину сесть за стол переговоров. Наступление Вооруженных сил Украины в рамках конфликта началось в июне. Путин заявил, что украинские силы не достигли поставленных целей и наступление провалилось. Журнал The Economist писал, что ВСУ не обнаружили слабостей в российской обороне. Командующий нацгвардией Украины сообщал, что при попытке прорвать оборону РФ в ходе контрнаступления, украинские военнослужащие столкнулись с препятствиями в виде мин, траншей и противотанковых рвов.

Президент РФ Владимир Путин загнал Вооруженные силы Украины в «кровавый тупик», благодаря обширной российской обороне. Об этом написало издание 19FortyFive. «Конфликт на Украине все больше похож на кровавый тупик. Украинские военные должны найти способ прорвать обширную российскую оборону и добиться оперативного прорыва», — говорится в материале издания. Там отмечают, что все действия украинских сил, которые не будут соответствовать прорыву, играют на руку Путину. По словам авторов статьи, своими действиями Кремль заставит Украину сесть за стол переговоров. Наступление Вооруженных сил Украины в рамках конфликта началось в июне. Путин заявил, что украинские силы не достигли поставленных целей и наступление провалилось. Журнал The Economist писал, что ВСУ не обнаружили слабостей в российской обороне. Командующий нацгвардией Украины сообщал, что при попытке прорвать оборону РФ в ходе контрнаступления, украинские военнослужащие столкнулись с препятствиями в виде мин, траншей и противотанковых рвов.