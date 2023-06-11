Telegraph: ВСУ столкнулись со сложностями при прорыве российской обороны

Telegraph: ВСУ не могут пройти через укрепленную полосу из мин и траншей ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, stock
ВС РФ создали укрепления на 900 километров, которые ВСУ не могут преодолеть Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При попытке прорвать российскую оборону в ходе контрнаступления, ВСУ столкнулись с препятствиями в виде мин, траншей и противотанковых рвов. Об этом рассказал командующий нацгвардией Украины.

«У них [ВС РФ] невероятные траншеи и невероятные укрепления, будет сложно сломать их линию обороны», — подчеркнул украинский командующий в беседе с журналистами из британской газеты The Telegraph. Также авторы издания получили спутниковые снимки, которые показали укрепленную полосу из мин, траншей и противотанковых рвов на южном направлении фронта. Российские укрепления растянулись на 600 миль. Это примерно 900 километров.

Украинский собеседник также подчеркнул, что у российских солдат в наличии хорошая артиллерия, которая тоже мешает успешному контрнаступлению Киева. Он подчеркнул, что будет сложно прорвать оборону ВС РФ.

Киев анонсировал наступление еще весной этого года, но начал его проведение только в начале лета. ВСУ столкнулись с трудностями и понесли большие потери. В Минобороны РФ отмечают успешное отражение украинских атак российскими солдатами. В ходе наступления Украина использует западную технику, которую РФ успешно уничтожает.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При попытке прорвать российскую оборону в ходе контрнаступления, ВСУ столкнулись с препятствиями в виде мин, траншей и противотанковых рвов. Об этом рассказал командующий нацгвардией Украины. «У них [ВС РФ] невероятные траншеи и невероятные укрепления, будет сложно сломать их линию обороны», — подчеркнул украинский командующий в беседе с журналистами из британской газеты The Telegraph. Также авторы издания получили спутниковые снимки, которые показали укрепленную полосу из мин, траншей и противотанковых рвов на южном направлении фронта. Российские укрепления растянулись на 600 миль. Это примерно 900 километров. Украинский собеседник также подчеркнул, что у российских солдат в наличии хорошая артиллерия, которая тоже мешает успешному контрнаступлению Киева. Он подчеркнул, что будет сложно прорвать оборону ВС РФ. Киев анонсировал наступление еще весной этого года, но начал его проведение только в начале лета. ВСУ столкнулись с трудностями и понесли большие потери. В Минобороны РФ отмечают успешное отражение украинских атак российскими солдатами. В ходе наступления Украина использует западную технику, которую РФ успешно уничтожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...