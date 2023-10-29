Подозреваемый в серии изнасилований в Перми и Екатеринбурге обжалует арест

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Нападавшего на девушек задержали в октябре Фото:

Подозреваемый в серии попыток изнасилования свердловчанин Евгений Андреев собирается обжаловать арест в СИЗО. Об этом сообщили сторона защита, информацию подтвердили в Индустриальном райсуде Перми. Андрееву инкриминируют две статьи за попытки изнасилования и угрозы убийством.

«Первая инстанция получила апелляционную жалобу на постановление об аресте Андреева в СИЗО до 18 декабря. В пятницу, 27 октября, соответствующие бумаги были направлены в краевой суд для рассмотрения», — пишет издание Properm со ссылкой на свои источники. Дело будет рассмотрено 30 октября.

Андреев несколько дней держал в страхе Индустриальный район прикамской столицы. Он подозревается в нападении и изнасиловании девушек в Свердловской области и Пермском крае. Одну из жертв мужчина несколько минут душил, пока его не спугнул прохожий. Андреев прятался в монастыре. Силовики задержали его 21 октября. Житель Полевского Свердловской области от дачи показаний отказался.

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Подозреваемый в серии попыток изнасилования свердловчанин Евгений Андреев собирается обжаловать арест в СИЗО. Об этом сообщили сторона защита, информацию подтвердили в Индустриальном райсуде Перми. Андрееву инкриминируют две статьи за попытки изнасилования и угрозы убийством. «Первая инстанция получила апелляционную жалобу на постановление об аресте Андреева в СИЗО до 18 декабря. В пятницу, 27 октября, соответствующие бумаги были направлены в краевой суд для рассмотрения», — пишет издание Properm со ссылкой на свои источники. Дело будет рассмотрено 30 октября. Андреев несколько дней держал в страхе Индустриальный район прикамской столицы. Он подозревается в нападении и изнасиловании девушек в Свердловской области и Пермском крае. Одну из жертв мужчина несколько минут душил, пока его не спугнул прохожий. Андреев прятался в монастыре. Силовики задержали его 21 октября. Житель Полевского Свердловской области от дачи показаний отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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