Подозреваемый в серии изнасилований в Перми и Екатеринбурге обжалует арест

Подозреваемый в серии попыток изнасилования свердловчанин Евгений Андреев собирается обжаловать арест в СИЗО. Об этом сообщили сторона защита, информацию подтвердили в Индустриальном райсуде Перми. Андрееву инкриминируют две статьи за попытки изнасилования и угрозы убийством.
«Первая инстанция получила апелляционную жалобу на постановление об аресте Андреева в СИЗО до 18 декабря. В пятницу, 27 октября, соответствующие бумаги были направлены в краевой суд для рассмотрения», — пишет издание Properm со ссылкой на свои источники. Дело будет рассмотрено 30 октября.
Андреев несколько дней держал в страхе Индустриальный район прикамской столицы. Он подозревается в нападении и изнасиловании девушек в Свердловской области и Пермском крае. Одну из жертв мужчина несколько минут душил, пока его не спугнул прохожий. Андреев прятался в монастыре. Силовики задержали его 21 октября. Житель Полевского Свердловской области от дачи показаний отказался.
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