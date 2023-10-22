Подозреваемый в нападении на женщин в Перми отказался от общения с силовиками

Уроженец Свердловской области Евгений Андреев, которого в Перми задержали за попытку изнасилования, отказался давать показания. Об этом сообщают источники СМИ в силовых структурах.
«Житель Свердловской области, задержанный в Перми за попытку совершения насильственных действий сексуального характера в отношении восемнадцатилетней потерпевшей, отказался на первом допросе от дачи показаний со ссылкой на ст. 51 Конституции», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным источника издания, мужчина ранее был судим за убийство.
Как ранее рассказывало URA.RU, полиция задержала Андреева 21 октября. Мужчину подозревают в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми.
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