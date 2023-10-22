22 октября 2023
21 октября 2023

Подозреваемый в нападении на женщин в Перми отказался от общения с силовиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Задержанный отказался от дачи показаний Фото:

Уроженец Свердловской области Евгений Андреев, которого в Перми задержали за попытку изнасилования, отказался давать показания. Об этом сообщают источники СМИ в силовых структурах.

«Житель Свердловской области, задержанный в Перми за попытку совершения насильственных действий сексуального характера в отношении восемнадцатилетней потерпевшей, отказался на первом допросе от дачи показаний со ссылкой на ст. 51 Конституции», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным источника издания, мужчина ранее был судим за убийство.

Как ранее рассказывало URA.RU, полиция задержала Андреева 21 октября. Мужчину подозревают в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Свердловской области Евгений Андреев, которого в Перми задержали за попытку изнасилования, отказался давать показания. Об этом сообщают источники СМИ в силовых структурах. «Житель Свердловской области, задержанный в Перми за попытку совершения насильственных действий сексуального характера в отношении восемнадцатилетней потерпевшей, отказался на первом допросе от дачи показаний со ссылкой на ст. 51 Конституции», — пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным источника издания, мужчина ранее был судим за убийство. Как ранее рассказывало URA.RU, полиция задержала Андреева 21 октября. Мужчину подозревают в нападении на женщин в Индустриальном районе Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...