28 октября 2023
27 октября 2023

На тюменской трассе машина с пятью детьми попала в аварию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
На тюменской трассе женщина и трое детей получили различные травмы Фото:

На 210-м километре автодороги Тюмень — Омск машина, в которой было пятеро детей, улетела в кювет. В результате аварии пострадали три ребенка и женщина. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Под Голышманово (Тюменская область) на трассе Тюмень — Омск автомобиль Kia Rio улетел в кювет. За рулем авто была 35-летняя тюменка, она перевозила пять детей-пассажиров: четырех своих и племянника. Авария произошла из-за того, что водитель не выбрала безопасную скорость. Женщина и трое детей 10, 11 и 12 лет получили различные травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По словам пресс-службы УГИБДД, предварительно женщина с детьми ехала в село Карасуль (Ишимский район) к своим родителям. Двое детей четырех и 13 лет не пострадали. 11-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель была привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 210-м километре автодороги Тюмень — Омск машина, в которой было пятеро детей, улетела в кювет. В результате аварии пострадали три ребенка и женщина. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Под Голышманово (Тюменская область) на трассе Тюмень — Омск автомобиль Kia Rio улетел в кювет. За рулем авто была 35-летняя тюменка, она перевозила пять детей-пассажиров: четырех своих и племянника. Авария произошла из-за того, что водитель не выбрала безопасную скорость. Женщина и трое детей 10, 11 и 12 лет получили различные травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы УГИБДД, предварительно женщина с детьми ехала в село Карасуль (Ишимский район) к своим родителям. Двое детей четырех и 13 лет не пострадали. 11-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель была привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...