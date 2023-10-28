На тюменской трассе машина с пятью детьми попала в аварию. Фото

29 октября 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

На тюменской трассе женщина и трое детей получили различные травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 210-м километре автодороги Тюмень — Омск машина, в которой было пятеро детей, улетела в кювет. В результате аварии пострадали три ребенка и женщина. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Под Голышманово (Тюменская область) на трассе Тюмень — Омск автомобиль Kia Rio улетел в кювет. За рулем авто была 35-летняя тюменка, она перевозила пять детей-пассажиров: четырех своих и племянника. Авария произошла из-за того, что водитель не выбрала безопасную скорость. Женщина и трое детей 10, 11 и 12 лет получили различные травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы УГИБДД, предварительно женщина с детьми ехала в село Карасуль (Ишимский район) к своим родителям. Двое детей четырех и 13 лет не пострадали. 11-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель была привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

На 210-м километре автодороги Тюмень — Омск машина, в которой было пятеро детей, улетела в кювет. В результате аварии пострадали три ребенка и женщина. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Под Голышманово (Тюменская область) на трассе Тюмень — Омск автомобиль Kia Rio улетел в кювет. За рулем авто была 35-летняя тюменка, она перевозила пять детей-пассажиров: четырех своих и племянника. Авария произошла из-за того, что водитель не выбрала безопасную скорость. Женщина и трое детей 10, 11 и 12 лет получили различные травмы», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы УГИБДД, предварительно женщина с детьми ехала в село Карасуль (Ишимский район) к своим родителям. Двое детей четырех и 13 лет не пострадали. 11-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель была привлечена к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.