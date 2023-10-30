Следователи опросили жильцов дома, где нашли мертвых пенсионеров в Екатеринбурге

Тела пожилых людей нашли 28 октября в доме на Новгородцевой, 50/2 Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров

Пенсионеров, которых нашли мертвыми в Екатеринбурге, некоторые жильцы дома на Новгородцевой, 25/2 редко видели. Несколько опрошенных корреспондентом URA.RU свердловчан заявили, что последний раз встречали их еще летом. Кроме того, по их словам, 30 октября, спустя два дня после ЧП, следователи вновь опросили жильцов.

Об инциденте стало известно 28 октября. Тогда в квартире на Новгородцевой нашли тела 85-летних мужчины и женщины. По данным URA.RU, на место происшествия выезжал участковый Рудольф Габтрахманов. После этого он отправился к тестю, чтобы забрать детей, однако его нашли мертвым на 23-м этаже в доме № 50 на Базовом переулке. Официально следователи не объединяют эти дела в одно, но есть версии, что майор мог быть причастным к убийству пенсионеров.

Во дворе на Новгородцевой, спустя двое суток после происшествия, спокойно. Некоторые жильцы категорически отказались разговаривать с корреспондентом URA.RU. Другая часть людей — либо не знала погибших, либо редко их встречала. «Последний раз я видела их еще летом на грядке. Они садили цветы», — сказала одна из жительниц. Ее версию подтвердили еще несколько человек.

Прямо в доме расположен магазин с вывеской «Продукты». Продавщица в разговоре с журналистом агентства рассказала, что за последние два года пенсионеры заходили всего один раз. «Сегодня меня уже опрашивал следователь. Я ничего не знаю. Их видела лишь единожды», — пояснила женщина. На этаже, где жили соседи, были найдены одноразовые перчатки, в которых работали силовики.

После этого журналист агентства отправился на Базовый переулок, 50. Там на 23-м этаже дома была обнаружена лужа крови на месте, где 28 октября нашли тело Габтрахманова. Кровавые следы также были найдены и в одном из нескольких лифтов.

Сыщики Екатеринбурга заподозрили майора Габтрахманова в убийстве четы пенсионеров, поделился инсайдер агентства. Майор полиции мог быть причастен к краже нескольких миллионов рублей у стариков, поскольку у него мог быть игровой долг, считают источники URA.RU.

Семья силовика не верит в версию с суицидом. Также родные опровергли информацию, что Габтрахманов был игроманом и имел долг в казино. Все подробности о громком деле URA.RU собирает в отдельном сюжете.

Продуктовый магазин, который находится в доме на Новгородцевой Фото: Илья Московец © URA.RU

Этаж, где жили пенсионеры Фото: Илья Московец © URA.RU

Некоторые жильцы дома редко встречали пенсионеров Фото: Илья Московец © URA.RU